Pēc negadījuma, kurā bērns guva smagas galvas traumas, Bauskas novadā atklāj virkni nedrošas aktivitāšu iekārtas
Pēc negadījuma Iecavas daudzfunkcionālajā laukumā Bauskas novadā par nedrošām atzītas gandrīz 5% dažādu aktivitāšu iekārtu, ceturtdien novada domes sēdē informēja novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.
Viņš skaidroja, ka pēc nelaimes gadījuma Iecavā, kad cietis bērns, novadā veikta aktivitāšu iekārtu ārpuskārtas pārbaude. Gala secinājumi vēl tiek apkopoti, taču jau pašlaik ir zināms, ka no vairāk nekā 400 pārbaudītajām dažādu aktivitāšu iekārtām atļauts izmantot 88,9%, izmantot ar ierobežojumiem var 5,3%, bet aizliegt ekspluatēt 4,8%. Par četrām iekārtām jeb aptuveni 1% lēmums vēl nav pieņemts.
Pēc Romānova paustā, svarīgākais uzdevums ir nodrošināt bīstamo iekārtu faktisku nepieejamību, norobežojot tās.
Jau ziņots, ka novembra sākumā Iecavas daudzfunkcionālajā laukumā nelaimes gadījumā cietis bērns. Pašvaldībā norāda, ka saskaņā ar sākotnēji saņemto informāciju negadījums saistīts ar basketbola groza konstrukcijas apgāšanos.
Atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem uzdots apsekot visus novadā esošos aktivitāšu laukumus.