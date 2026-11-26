„Viens pats mājās” ar dzīvo orķestra mūziku: koncertuzvedumā Rīgā piedalīsies Liepājas Simfoniskais orķestris
12. decembrī pulksten 18.00 Xiaomi Arēnā Rīgā pirmo reizi Latvijā norisināsies starptautiski populārais koncertuzvedums “Home Alone Live in Concert”, kurā uz lielā ekrāna būs skatāma leģendārā Ziemassvētku filma “Viens pats mājās”, bet tās komponista Džona Viljamsa mūziku dzīvajā izpildīs vairāk nekā 150 mūziķu – Liepājas Simfoniskais orķestris un Kauņas Valsts koris.
“Šodien daudzām ģimenēm visā pasaulē Ziemassvētku sajūtu uzbur filmas "Viens pats mājās" kopīga skatīšanās. Arī Liepājas Simfoniskā orķestra dzirkstošā spēle Latvijā kļūst par vecā gada pavadīšanas rituāla neatņemamu sastāvdaļu,” saka Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.
“Priecājamies, ka starptautiskas komandas kopdarbā apvienosim šos divus priecīgos notikumus – mūsu skanējumu un ikoniskās filmas "Viens pats mājās" piedzīvojumu vienā neaizmirstamā vakarā Xiomi arēnā Rīgā.”
“Home Alone Live in Concert” ir pasaulē iemīļots Ziemassvētku koncertuzveduma formāts, kas ik gadu svētku sezonā pulcē tūkstošiem skatītāju. Tā izrādes notikušas daudzās pasaules ievērojamākajās koncertvietās, tostarp Karaliskajā Albertholā Londonā, Sidnejas Operā un Volta Disneja koncertzālē Losandželosā.
Koncertā filma “Viens pats mājās” tiks demonstrēta uz lielā ekrāna, kamēr uz skatuves simfoniskais orķestris un koris dzīvajā izpildījumā atskaņos komponista Džona Viljamsa (John Williams) godalgoto un vairākām prestižām kino balvām nominēto muzikālo partitūru. Mūzika skanēs sinhroni ar filmas notikumiem, ļaujot skatītājiem iemīļoto kino stāstu piedzīvot neierastā veidā.
Pie diriģenta pults stāsies starptautiski atzītais nīderlandiešu maestro Ernsts van Tīls (Ernst van Tiel), kurš sadarbojies ar daudziem pasaules vadošajiem orķestriem, tostarp Roterdamas filharmonijas orķestri, Londonas Simfonisko orķestri un Lionas Nacionālo orķestri. 2011. gadā viņa vadībā kopā ar Briseles filharmonijas orķestri tika ieskaņota Ludovika Būrsa (Ludovic Bource) mūzika filmai “Mākslinieks” (The Artist), kas ieguva piecus ASV Kinoakadēmijas apbalvojumus “Oskars”, septiņas BAFTA balvas un citas prestižas kino balvas.
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“Viens pats mājās” ir viena no visu laiku iemīļotākajām Ziemassvētku filmām, kas jau vairākām paaudzēm kļuvusi par neatņemamu svētku tradīciju. Stāsts par mazo Kevinu, kurš nejauši paliek mājās viens un ir spiests stāties pretī diviem neveikliem zagļiem, apvieno humoru, aizkustinošus mirkļus un īstu Ziemassvētku noskaņu. Džona Viljamsa mūzika ir neatņemama šīs filmas burvības sastāvdaļa, bet tās izpildījums dzīvajā piešķirs pazīstamajam stāstam jaunu emocionālu dimensiju.
“Home Alone Live in Concert” piedāvā īpašu Ziemassvētku piedzīvojumu visai ģimenei – satikšanos ar iemīļotu kino klasiku un tās mūziku pilnā simfoniskā skanējumā. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs: