Līvānos nozagtu „Mitsubishi” atrod Jēkabpilī - policija atklāj, ko paspējis izdarīt zaglis
Valsts policija Jēkabpilī atradusi pagājušajā nedēļā Līvānos nozagtu automašīnu "Mitsubishi Outlander" un aizturējusi 2003. gadā dzimušu vīrieti, kuru tur aizdomās par veselu virkni likumpārkāpumu, informēja Valsts policijā.
Pagājušajā otrdienā, 17. novembrī, likumsargi saņēma ziņu, ka Līvānos no kāda stāvlaukuma nozagts spēkrats "Mitsubishi Outlander", radot 10 271 eiro zaudējumus. Policija nekavējoties sāka kriminālprocesu.
Tajā pašā rītā ap plkst. 4.28 kādā degvielas uzpildes stacijā šajā pašā automašīnā iepildīta degviela 40,29 eiro vērtībā. Vīrietis mēģinājis norēķināties ar svešu degvielas karti, taču, kad tas nav izdevies, aizbraucis nesamaksājot. Vēlāk Līvānos policisti pamanīja zagto automašīnu, taču tās vadītājs ignorēja atkārtotas prasības apstāties un metās bēgt.
Tās pašas dienas laikā Ziemeļlatgales iecirkņa izmeklētāji, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, noskaidroja, ka nozagtais spēkrats atrodas Jēkabpilī, un aizturēja 2003. gadā dzimušo vīrieti. Policija ieguva pierādījumus par viņa saistību gan ar automašīnas un degvielas zādzību, gan bēgšanu no likumsargiem. Turklāt atklājās, ka aizturētais sēdies pie stūres alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības, kā arī tīši sabojājis nozagtās automašīnas virsbūvi.
Pret vīrieti policijā sākti vairāki kriminālprocesi – par transportlīdzekļa zādzību, zādzību nelielā apmērā, nepakļaušanos policijas prasībai apstāties, braukšanu reibumā bez vadītāja tiesībām, svešas mantas tīšu bojāšanu, kā arī mēģinājumu nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli. Vēl viens kriminālprocess sākts par izvairīšanos no brīvības atņemšanas vai tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Izmeklēšana visos kriminālprocesos turpinās.