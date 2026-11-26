Azartspēļu ierobežojumus Rīgā atzīst par atbilstošiem Satversmei
Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi Rīgā atbilst Satversmei, jo sabiedrības ieguvums no azartspēļu organizēšanas vietu pieejamības ierobežošanas ir lielāks par azartspēļu organizētājiem radītajām nelabvēlīgajām sekām, atzinusi Satversmes tiesa (ST).
Kā informēja ST, tā secināja, ka pašvaldība ir izvērtējusi konkrēto vietu un teritoriju īpašības un pamatojusi, kāpēc azartspēļu organizēšana tajās ir aizliedzama. Spēļu zāļu atrašanās cilvēku ikdienas maršrutos un dzīvesvietu tuvumā var veicināt impulsīvu iesaistīšanos azartspēlēs un apgrūtināt atturēšanos no spēlēšanas. Azartspēļu pieejamības ierobežošana palīdz mazināt šos riskus, tostarp pasargā ne tikai pašus spēlētājus, bet arī bērnus un jauniešus, norāda ST.
Tāpat tiesa konstatēja, ka ierobežojumi neaptver visu Rīgas teritoriju un iespēja organizēt azartspēles pilsētā saglabājas.
ST uzsvēra, ka azartspēļu atkarība ir saistīta ar kaitējumu psihiskajai un fiziskajai veselībai, piemēram, depresiju, psihoaktīvu vielu atkarību un sirds un asinsvadu sistēmas traucējumiem. Tā saistīta arī ar finansiālām problēmām, sarežģījumiem attiecībās un ģimenē, tostarp vardarbību, problēmām darbā un mācībās, kā arī ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas risku. Šīs sekas skar ne tikai pašu spēlētāju, bet arī viņa tuvākos un sabiedrību kopumā.
Tiesa arī atzina, ka veselības aprūpes pakalpojumi, sociālais atbalsts un personu izglītošana ir būtiski pasākumi azartspēļu radītā kaitējuma mazināšanai, tomēr tie nevar līdzvērtīgi aizstāt azartspēļu organizēšanas vietu pieejamības ierobežošanu, kas palīdz novērst kaitējumu jau pirms tā rašanās.
Arī stingrākas prasības azartspēļu organizēšanas vietu vizuālajam noformējumam nesamazinātu klātienes azartspēļu organizēšanas vietu skaitlisko pieejamību, secināja ST. "Lai arī cik vizuālais noformējums būtu neuzkrītošs, tas nepalīdzētu atturēt personas no azartspēļu organizēšanas vietu apmeklēšanas tikpat efektīvi kā azartspēļu aizliegums noteiktā teritorijā," norādīja tiesā.
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Tiesa secināja, ka nav citu, komersantu tiesības mazāk ierobežojošu līdzekļu, ar kuriem citu cilvēku tiesības un sabiedrības labklājību varētu aizsargāt tikpat efektīvi.
Vērtējot sabiedrības ieguvumu un azartspēļu organizētājiem radītās sekas, tiesa ņēma vērā, ka komercdarbības ierobežojumi var nelabvēlīgi ietekmēt ne vien pašus komersantus, bet arī nodarbinātību, nodokļu ieņēmumus un tautsaimniecību kopumā.
ST uzsvēra, ka azartspēļu organizētājiem saglabājas iespēja turpināt darbību Rīgā un gūt peļņu, ievērojot noteiktās prasības. Savukārt azartspēļu organizēšanas vietu pieejamības ierobežošana aizsargā plašu cilvēku loku, jo mazina pieeju azartspēlēm kā atkarību izraisošai nodarbei, mazina nepieciešamību risināt atkarības sociālās un ekonomiskās sekas, stiprina bērnu tiesību aizsardzību un sekmē kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.
Vērtējot komersantu tiesisko paļāvību, tiesa norādīja, ka izsniegtās atļaujas zaudē spēku piecus gadus pēc attiecīgā Rīgas domes lēmuma par to atcelšanu spēkā stāšanās. Šis termiņš ir pietiekams, lai komersanti varētu pielāgot savu darbību jaunajam regulējumam. Tādējādi pašvaldība ir līdzsvarojusi sabiedrības intereses un azartspēļu organizētāju tiesisko paļāvību, nodrošinot saudzējošu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu, secināja ST.
Kā vēstīts, šī nav pirmā reize, kad azartspēļu organizēšanas jautājums Rīgā nonācis ST uzmanības lokā. Vēl 2024. gadā citā lietā tiesa atzina, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā noteiktais ierobežojums organizēt azartspēles neatbilst Satversmei.
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Pēc tam dome nāca klajā ar jaunu mehānismu azartspēļu ierobežošanai, kas arī nonāca izvērtēšanā ST.
Lieta ierosināta pēc SIA "Alfor", SIA "Klondaika" un SIA "Olympic Casino Latvia" pieteikuma par domes 2025. gada 26. martā pieņemto saistošo noteikumu "Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" 2. un 3. punkta atbilstību Satversmei.
Jaunā kārtība Rīgā stājās spēkā 2025. gada 1. aprīlī, ierobežojumu piemērošanai nosakot piecu gadu pārejas periodu.
Pēc noteikumu pieņemšanas pašvaldības pārstāvji atzina, ka visas pašlaik zināmās azartspēļu zāles atrodas kādā no teritorijām, kurās būs aizliegts organizēt azartspēles, līdz ar to jaunie noteikumi paredz slēgt visas pašlaik Rīgā esošās azartspēļu zāles.
Vienlaikus pašvaldībā skaidroja, ka paredzētie ierobežojumi neaptver visu pašvaldības teritoriju, kā arī neietekmē komersantu tiesības atvērt un/vai paplašināt azartspēļu organizēšanas vietas četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Domē arī apgalvoja, ka noteikumi izstrādāti, balstoties uz ST ieteikumiem un ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus.
Pieteikumu ST iesniegušās komercsabiedrības, kuras saņēmušas atļaujas organizēt azartspēles Rīgā, pauž pārliecību, ka, lai gan apstrīdētās normas nosaka konkrētas vietas un teritorijas Rīgā, kur azartspēļu organizēšana ir aizliegta, to piemērošanas rezultātā šāda komercdarbība faktiski tiek aizliegta visā pilsētā.
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Pieteikuma iesniedzēju ieskatā, apstrīdētās normas ierobežo komercdarbību un tiesības uz īpašumu, kā arī pārkāpj tiesiskās drošības principu un tiesiskās paļāvības aizsardzības principu. Līdz ar to apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 1. un 105. panta pirmajiem trīs teikumiem.
Satversmes 1. pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Savukārt 105. panta pirmie trīs teikumi paredz, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.