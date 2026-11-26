Pateicoties Ineses Galantes fondam, māksliniece un starptautiski pazīstamā influencere Ajfere Arslana izvēlējusies Rīgu savu fotodarbu izstādes pirmizrādei
26.novembrī Rīgā notiks vācu mākslinieces un starptautiski pazīstamās influenceres Ajferes Arslanas (Ayfer Arslan) izstādes pirmizrāde. 2026. gada vasarā viņa viesojās Latvijā pēc Ineses Galantes fonda uzaicinājuma, apmeklējot starptautiskā projekta Baltic Awards pasākumu. Latvijā gūtie iespaidi rosinājuši viņu savu projektu prezentēt tieši Rīgā. Fotogrāfiju sērija The Diva Fabulous būs skatāma starptautiskajā fotoizstādē ART RIGA PHOTO FAIR 2026, kas jau trešo reizi norisinājās no 23. līdz 29. novembrim Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.
Fotogrāfiju sērijas The Diva Fabulous centrā ir māksliniecisks tēls — sieviešu figūras, kuru galvas aizstāj krāšņi ziedi. Ar šīs vizuālās metaforas palīdzību māksliniece pēta sievietes ķermeņa un dabas saikni, pievēršoties sievišķības, iekšējā spēka, brīvības un pašrealizācijas tēmām. Iedvesmu fotogrāfiju sērijas idejai sniegušas arī Ajferes Arslanas studijas Harvard Medical School programmās Health & Wellness un Lifestyle & Health Coaching, kas padziļinājušas viņas interesi par fiziskās un mentālās labsajūtas līdzsvaru. Šī izpratne par ķermeņa un iekšējās pasaules ciešo saikni organiski atspoguļojas arī The Diva Fabulous vēstījumā — sievietes skaistums un spēks izpaužas ne tikai ārējā tēlā, bet arī viņas iekšējā pasaulē. Fotogrāfiju sērija ir māksliniecisks vēstījums par katras sievietes individualitāti un tiesībām būt pašai.
26. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā notiks tikšanās ar Ajferi Arslanu un fotogrāfiju sērijas The Diva Fabulous prezentācija. Uz pasākumu aicināts ikviens interesents. Tikšanās laikā apmeklētājiem būs iespēja personīgi satikt mākslinieci, uzzināt vairāk par fotogrāfiju sērijas The Diva Fabulous māksliniecisko ieceri un vizuālo koncepciju, aprunāties par viņas radošo darbību, iedvesmas avotiem un starptautiskajiem plāniem, kā arī uzdot jautājumus.
“Pirmā viesošanās Latvijā man palikusi spilgtā atmiņā. Mani apbūra Rīga, tās atmosfēra, kultūra un cilvēku sirsnība, īpaši uzrunāja latviešu tradīcijas un tautastērps. Gūtie iespaidi raisīja vēlmi atgriezties, tāpēc iespēja iepazīstināt Latvijas publiku ar The Diva Fabulous man ir patiesi nozīmīga. Pēc Rīgas izstāde turpinās savu ceļu pa Vāciju - tā būs skatāma Hamburgā, Minhenē, Diseldorfā un Frankfurtē,” stāsta Ajfere Arslana.
“Viens no Baltic Awards būtiskākajiem mērķiem ir veidot starptautiskas kultūras saiknes, iepazīstināt ārvalstu auditoriju ar Latviju un piesaistīt mūsu valstij interesantus cilvēkus — kultūras jomas pārstāvjus un sabiedriskās domas līderus. Mums ir svarīgi, lai viesi atklātu Latviju, tās kultūru un iespējas un pēc tam kļūtu par mūsu valsts labajiem vēstnešiem ārvalstīs. Ajferes stāsts ir lielisks piemērs tam, kā šāda iepazīšanās var pāraugt radošā sadarbībā. Man bija patiess prieks, ka viņa uzreiz piekrita manam ierosinājumam fotogrāfiju sērijas The Diva Fabulous pirmo prezentāciju rīkot Rīgā,” uzsver Ineses Galantes fonda direktore Diāna Galante.
Drīzumā fonds piedāvās tradicionālo Ziemassvētku koncertu ciklu Ziemassvētku prelūdija - trīs muzikālus vakarus 10., 11. un 12. decembrī, kas norisināsies divās vēsturiskās Rīgas baznīcās - Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā un Rīgas Domā.
Par Ajferi Arslanu
Ajfere Arslana ir Frankfurtē pie Mainas dzīvojoša uzņēmēja, māksliniece, aktrise, producente un starptautiski pazīstama influencere. Viņas profesionālā darbība aptver gan uzņēmējdarbību un dažādu radošo projektu īstenošanu, gan mākslu un fotogrāfiju. Īpašu interesi viņa velta arī veselības, labsajūtas un dzīvesveida jautājumiem (Health & Wellness). Šajā jomā Ajfere ir papildinājusi savas zināšanas, apgūstot Health & Wellness un Lifestyle & Health Coaching programmas Hārvarda Medicīnas skolā (Harvard Medical School).