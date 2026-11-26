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Policija lūdz palīdzību: kopš pirmdienas nav ziņu par 2011. gadā dzimušo Ivetu Fjodorovu
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Ivetu Fjodorovu, informē likumsargi.
Pēdējo reizi saziņa ar jaunieti pa tālruni bijusi pirmdien, 23. novembrī, ap plkst. 15. Viņas pēdējā iespējamā atrašanās vieta bijusi Jēkabpilī, Rīgas ielā.
Jauniete ir 165 centimetrus gara, vidējas miesasbūves, ar melniem matiem līdz pleciem. Viņa bija ģērbusies gaiši bēšā virsjakā, gaiši zilās džinsa biksēs un melnos sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112.