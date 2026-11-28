“Sūdi būs, un tie jau notiek.” Zigmars Liepiņš par 90. gadu reketieriem, tiltu uz bezgalību un Kulberga diktatora iezīmēm
Komponists, kādreizējais mediju uzņēmējs un Operas vadītājs Zigmars Liepiņš sarunu ciklā “Latvija 2035” vērtē Latvijas ceļu no deviņdesmito gadu sākuma līdz mūsdienu politiskajām un globālajām krīzēm.
Deviņdesmito gadu haoss un biznesa sākums
Pievēršanos uzņēmējdarbībai komponists Zigmars Liepiņš saista ar kooperatīvu ēru un toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula lēmumu likvidēt Filharmonijas popa ansambļus, ko viņš izmantojis, lai savāktu aparatūru un izveidotu producentu kompāniju “Showimpex”. Taču, darbojoties koncertu biznesā, viņš drīz vien saskāries ar tā laika kriminālo realitāti un bēdīgi slavenā Haritonova grupējuma interesi. “Biļešu tirdzniecība faktiski ir naudas drukāšana. Ja tu drukā papīru, uz kura rakstīts “5 rubļi”, tad tu esi uzdrukājis piecus rubļus. Tu to papīru pārdod, dabū naudu pretī. Uzdrukā vairāk un legalizē savu melno naudu,” komponists skaidro, kāpēc šovbizness tolaik piesaistīja reketierus.
Sajūtot briesmas, viņš no šī biznesa aizgājis, bet 1991. gada apvērsuma laikā novērtējis neatkarīga radio spēku. Lai gan valstī tolaik valdījis pilnīgs haoss bez licencēšanas sistēmas, caur “Kluba 21” aprindām radusies iespēja veidot radiostaciju “SWH”. “Viņi domāja, ka var izmantot radio kā savas propagandas līdzekli, bet īstenībā jau žurnālistika raugās uz otru pusi – kam tāds angažēts medijs būtu vajadzīgs?” Liepiņš atceras tā laika biznesa elites naivumu attiecībā uz mediju varu.
Saimnieciskā traģikomēdija
Runājot par Latvijas kultūrpolitiku, Liepiņš norāda uz nemainīgu tendenci: “Kultūras finansēšana visu laiku notiek pēc pārpalikuma principa.” Viņaprāt, popkultūrai nauda ir jāpelna pašai, taču akadēmiskā māksla un folklora ir valsts identitātes jautājums, ko sabiedrība bieži vien nesaprot. “Plaša patēriņa preču lietotāju vairākums vienmēr teiks, ka augšējais kultūras slānis nav vajadzīgs, jo viņi paši ir pašpietiekami, kamēr mākslinieki tikai patērē kopējos labumus un neko nedod pretī. Taču kultūra neražo – tā ir mūsu eksistences un tautas būtības pamatā.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vērtējot Latvijas akadēmiskās mūzikas izredzes starptautiskajā arēnā, komponists uzsver, ka bez Rietumu aģentūrām un “promoteru” atbalsta tikt uz augšu pasaules apritē nav iespējams. “Pēteris Vasks ir vienīgais. Ir vēl daži nelieli uzplaiksnījumi, bet pamatā tikai viņš ir šīs mūzikas pārstāvis pasaulē. Bez aģentūras tu īstenībā neesi nekas, un tam ir jābūt sakritībām un apstākļiem – līdzīgi kā sportā.” Viņš piebilst, ka arī valsts centieni eksportēt kultūru caur vēstniecībām parasti prasa neadekvātus līdzekļus. Tikmēr valsts nauda, kuras trūkst kultūrai, pēc komponista domām, tiek bezjēdzīgi tērēta tādos projektos kā “Rail Baltica”. Komentējot būvniecību pie Centrāltirgus un lidostas, Liepiņš ir skarbs: “Es vienmēr braucu garām Centrāltirgum un skatos uz to nepabeigto tiltu uz bezgalību, kā arī uz slaveno pontonu Daugavā. Arī lidostā ir sabūvētas betona instalācijas, un tagad darbi turpinās, jo ko gan citu lai dara. Nebūvēt? Tas īstenībā nav smieklīgi, tas ir traģiski un traģikomiski.”
Arī uz politiku Liepiņš raugās ar piesardzību – lai gan visu mūžu balsojis par Nacionālo apvienību, pēdējās vēlēšanās atbalstījis Andri Kulbergu, kurā gan tagad saskata divējādas iezīmes. “Tagad es sāku skatīties, ka ir jāsāk uzmanīties. Pastāv divas iespējas – vai nu viņš kļūs par diktatoru, jo viņam parādās izteikta varas sajūta un savdabīga reakcija uz neērtiem jautājumiem un komentāriem. No otras puses, šāds tvēriens viņam ir vajadzīgs, lai varētu kaut ko izdarīt. Ja viņš izmantos šo situāciju un realizēs kaut pusi vai trešdaļu no ieplānotā, tad jau būs labi.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Garīgais strupceļš
Sabiedrības fokusēšanos tikai uz materiālo kopproduktu, pazaudējot garīgumu un nacionālās saknes, Liepiņš uzskata par jau iestājušos strupceļu. Viņam nepatīk nepārtrauktais patērēšanas spiediens un tas, ka latviešu ķekatas tiek aizstātas ar svešām tradīcijām. “Mani kaitina šis ārprātīgais vilnis ar Halovīnu, kamēr pašiem ir savi svētki – ķekatas. Turklāt, ieejot veikalā jau novembrī, pilnā sparā notiek gatavošanās Ziemassvētkiem – man jau tagad liek pirkt eglītes un mantiņas.”
Šī pasaules lejupslīdes izjūta kopā ar nebeidzamo karu Ukrainā pamudinājusi viņu bez jebkāda pasūtījuma radīt jaunāko vokāli simfonisko darbu – oratoriju “Apokalipse”. Būdams ticīgs cilvēks un Dieva klātbūtni izjūtot brīžos, kad radošajā procesā viņa roka tiek vadīta “no augšas”, komponists uzsver – pēc Bībeles tekstiem apokalipsei un vecās pasaules sabrukumam vienmēr seko jaunā pasaule un gaišs sākums.
Tomēr reālajā ģeopolitikā un Eiropas nākotnē viņš saskata nopietnus draudus – nekontrolētu imigrāciju un bijušo koloniju revanšu. Komponists brīdina par globālo spēku samēra maiņu: “Tas var novest pie rasisma otrādā veidā. Tajā brīdī, kad globālie dienvidi būs pārņēmuši varu... Nupat redzēju dokumentālo filmu, kur Sji Dzjiņpina galvenais ideologs teica, ka viņi jau cīnās pret to, ko baltie zilacainie ir uztaisījuši. Tā ir pirmā pazīme rasismam no ķīniešu puses.”
Domājot par 2035. gadu, Liepiņa prognoze Rietumu pasaulei un Latvijai ir nesaudzīga: “Sūdi būs. Faktiski tie notiek jau tieši šobrīd, kamēr mēs runājam, un tie notiek Amerikā.” Viņš runā par Donalda Trampa neprognozējamo politiku un uzsver, ka mazās valstis šajās lielvaru spēlēs ir pilnībā atkarīgas no globālajiem procesiem. “Ir tāds teiciens – ja Amerikā ir iesnas, tad Eiropā šķauda. Mēs esam pārāk mazi, tāpēc vienmēr peldam kā loču zivis lielajām haizivīm pa apakšu, kaut kur pieķērušās klāt. Toties peldam lepni.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.