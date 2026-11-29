Ar Adventes vainagu un lielo svētku egļu iedegšanu šajā nedēļas nogalē sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks – advente (attēlā - vides objekts "Adventes vainags" Daugavpilī 2023. gadā).
Sabiedrība
Šodien 05:35
Sākas Advente: ko patiesībā nozīmē četras sveces un kāpēc šis laiks ir īpašs? Adventes vainaga vēsture nav nemaz tik sena
Rietumu kristīgajā pasaulē šogad 29. novembrīt sākas adventes laiks un jaunais Baznīcas gads. Daudzās mājās šodien iededz pirmo sveci adventes vainagā, taču cik daudz mēs zinām par šīs tradīcijas izcelsmi un Ziemassvētku gaidīšanas laika nozīmi? Interesanti, ka adventes vainagam un tajā iespraustajām svecītēm nav pat divu gadsimtu sena vēsture.
Pilsētu laukumos iemirdzas Ziemassvētku egles, gaisu piepilda piparkūku un karstvīna smarža, sākas dāvanu meklēšana un svētku koncerti. Tomēr aiz šīs svētku rosības slēpjas vairāk nekā pusotru tūkstoti gadu sena kristīgā tradīcija, kuras sākotnējā būtība bija pavisam savādāka nekā mūsdienās ierastā.
Savulaik Advente bija stingras atturības, gavēņa un grēku nožēlas laiks, bet tik pašsaprotamais Adventes vainags ar četrām svecēm radās tikai 19. gadsimtā. Turklāt tā izgudrotāja sākotnējais mērķis bija pavisam praktisks - palīdzēt bērniem sagaidīt Ziemassvētkus.