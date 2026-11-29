“airBaltic” pilots Māris piedzīvojis satraucošu situāciju lidojumā no Sicīlijas uz Rīgu
Aviācijā drošība ir ļoti svarīga. Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” otrais pilots Māris Maikls Mitrevics (26 gadi) intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja, ka drošības jautājumiem ikdienas darbā pievērš ļoti lielu uzmanību. Neskatoties uz to, ik pa laikam nākas nokļūt satraucošās situācijās, kur lēmumi jāpieņem ļoti ātri. Turklāt tiem jābūt pārdomātiem.
Māris intervijā ļoti daudz stāstīja par aviācijas drošību un procesiem, lai to nodrošinātu. Pie katra lidojuma drošības strādā daudz cilvēku: tehniķi, piloti, stjuarti u.c. speciālisti. Darbinieki viens otru pieskata: “Ja kāds šodien ir palaidis garām vienu solīti, tad uzreiz ir nākamais cilvēks, kura atbildība kaut kādā ziņā pārklājas.”
Arī pašas lidmašīnas ir uzbūvētas tā, ka katrai sistēmai ir “backup” sistēma: “Ja kāda sistēma pēkšņi izdomā, ka tai ir nelaimīgākā diena un kaut kas ir ne pa prātam, tad mums ir viena, divas, trīs un pat četras alternatīvas sistēmas, kas parūpējas, lai visa lidmašīna darbotos perfekti.”
Neaprakstāma sajūta, pirmo reizi lidojot vienam
Mārim nav bail lidot. Tieši vairākkārtējās drošības procedūras ir tās, kas nomierina viņa prātu. Saistībā ar bailēm Māris atminējās savu pirmo solo lidojumu. Tas nozīmē, ka students, kas iepriekš ir mācījies un trenējies lidot ar instruktoru, iesēžas viens pats mazā četrvietīgā lidmašīnā, paceļas ar to no lidlauka, apmet nelielu loku un atgriežas uz zemes.
“Pirmā laišanās lejā, kad es biju viens pats, laikam ir mans baiļu moments, kurā es atgriezos un kuram nācās pārkāpt pāri. Tajā brīdī, kad lidmašīna pirmo reizi nosēžas, uztaisa tā saucamo pieskārienu pie lidlauka un paceļas otrreiz augšā, sajūta ir neaprakstāma.”
Māris atcerējās, kā toreiz varēja izpūst gaisu un apzināties, ka jau iepriekš bija to vairākas reizes trenējies un tad atkal noticējis saviem spēkiem. Viņa pārliecība savai varēšanai laika gaitā ir pieaugusi.
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Vedot pasažierus, nav laika baidīties
Vadot komerciālos lidojumus neesot laika baidīties. Protams, gadās izaicinoši laikapstākļi, īss skrejceļš un papildu uzmanību pieprasoši faktori, piemēram, netālu no lidlauka atrodas kalni. Taču tas jaunajā speciālistā neiedveš bailes, bet gan liek papildu koncentrēties. “Fokuss un darba uzmanība ir tik augstā līmenī, ka nav vispār laika baidīties.”
Pēc izaicinošiem lidojumiem, piemēram, īpaši vējainā laikā, ir ļoti īpaša sajūta, kad ir izdevies droši aizlidot. Tad, nobraucot no skrejceļa, iebraucot stāvvietā un uzliekot stāvbremzi, ir sajūta: “Tas bija izaicinoši!” Tādos brīžos uzmanība beidzot var atslābt, Māris stāstīja.