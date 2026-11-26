Latviešu diriģents Stafeckis kļuvis par Honkongas Filharmoniskā orķestra asistentdiriģentu
Latviešu diriģents Jānis Stafeckis noslēdzis sadarbības līgumu ar Honkongas Filharmonisko orķestri, kļūstot par tā mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Tarmo Peltokoski asistentdiriģentu un mākslinieciskā darba asistentu.
Šajā sezonā Stafeckim uzticēts veidot un diriģēt izglītojošo projektu koncertus Honkongas bērniem un jauniešiem, bet pamata uzdevumi orķestrī būs gan atbildība par mūziķu atlasi uz vakantajām pozīcijām un orķestra skanējuma kontroli, gan arī dažādu orķestra departamentu konsultēšana ikdienas mākslinieciskā darba plānošanā un izpildē.
Paralēli Stafeckis kā diriģents turpinās darbu Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, kā arī janvārī stāsies pie Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" diriģenta pults Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertā.
Stafeckis norāda, ka šajā sezonā par Honkongas Filharmoniskā orķestra māksliniecisko vadītāju kļuvis Peltokoski, ar kuru viņš trīs sezonas kopīgi sadarbojies Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī. Pēc diriģenta paustā, abi mākslinieki sapratuši, ka viņus vieno ne tikai līdzīga izpratne par saspēles principiem un orķestra skanējuma gaumi, bet arī savstarpēja cieņa un uzticēšanās.
Patlaban Stafeckis kopā ar Honkongas Filharmonisko orķestri atrodas Eiropas tūrē, novembrī un decembrī koncertējot Barselonā, Hannoverē, Helsinkos, Minhenē, Dortmundē, Berlīnē, Hamburgā un Vīnē.