Deputāts Pēteris Dimants pie desas luņķa un soļankas izskaidro - kādēļ vajadzētu piešķirt galvojumu “airBaltic”
Saeimā no “Apvienotā saraksta” (AS) ievēlētais deputāts Pēteris Dimants internetā publicējis pusotru minūti garu video, kurā pie smeķīgi noklāta virtuves galda skaidro, kā balsos “airBaltic” galvojuma jautājumā.
“Vai var pirkt “airBaltic” biļetes, plānojot savus atvaļinājumus?” ar šādu jautājumu uzrunu sāk Dimants. Viņam priekšā – apjomīgs soļankas šķīvis ar veselīgu devu skābā krējuma, sviesta klucis un dāsni piegriezta desa, kā arī saldskābā maize.
Jāatzīst, ka video bija jānoskatās reizes trīs, lai beidzot spētu pievērst uzmanību sāpīgajam lidsabiedrības glābšanas jautājumam, nevis fantastiskajam, ēstgribu rosinošajam zemnieku labumu klāstam. Dimants norāda, ka galvojuma došanu Saeimā atbalstīs, jo tas esot “ļoti pareizi”. Vēl viņš norāda, ka “sūdi ir savārīti un šeit nebūs labu lēmumu – būs slikts, vai ļoti slikts”:
Galvojuma nedošana nozīmēšot vēl lielākus zaudējumus, kompānijai turpinot stabilizēšanās procesus, kas norit ārpus Latvijas. Vienlaikus Dimants pauž uzskatu, ka valstij nevajadzētu nodarboties ar šo sarežģīto biznesu, taču – ir jāpaliek kā mazākuma akcionāram, jo tādējādi varam ietekmēt procesus.
Ja šodien Saeima lems par labu galvojumam, “airBaltic” biļetes droši varēšot pirkt, apsola AS deputāts Dimants. Pēteris Dimants 15. Saeimas vēlēšanās kandidēja no Vidzemes ar 31. kārtas numuru un tika ievēlēts ar 94618 balsīm, no kurām 4891 bija plusi.
Par galvojumu lems šodien
Saeimas deputāti šodien lems par valsts plānoto galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
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Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Grozījumi paredzēs, ka valsts var būt arī galvotājs, kā arī likumprojekts papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro. Iepriekš grozījumus atbalstīja Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Grozījumiem paredzēta steidzamība. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, iesniegtu nepieciešamos dokumentus ASV tiesā, un tiesa paspētu to izskatīt un pieņemt lēmumu. Steidzamību atbalstīja septiņi deputāti, pret bija divi un viens atturējās. Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādījis, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazīstas ļoti rūpīgi.