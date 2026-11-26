Latvijas un ASV ekonomiskā partnerība: prezentēts jaunais biznesa ziņojums un godināti Latvijas uzņēmumi
Otrdien, 24. novembrī, “Startup House Riga” telpās Latvijas Amerikas Tirdzniecības palāta (Latvian American Chamber of Commerce – LACC) sadarbībā ar Rietumu Banku pasākumā “Latvia–U.S. Economic Partnership & Thanksgiving Celebration” prezentēja otro ikgadējo biznesa ziņojumu un godināja Latvijas uzņēmumus, kas guvuši panākumus ASV tirgū.
Pasākums pulcēja Latvijas uzņēmējus un politikas veidotājus, lai pārrunātu Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības attīstību. Pasākumā tika atzīmēta arī Pateicības diena (Thanksgiving).
Pasākumu vadīja LACC valdes loceklis Matīss Kukainis. Ar redzējumu par Latvijas un ASV ekonomisko un stratēģisko attiecību attīstības perspektīvām dalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere, Rietumu Bankas valdes loceklis Sandris Straume, kā arī 15. Saeimas deputāte un bijusī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže.
Vakara centrālais notikums bija otrā ikgadējā “Latvia–U.S. Business Report” prezentācija. Ar ziņojumu un tā tapšanas ieceri klātesošos iepazīstināja LACC valdes locekle Liene Gaspažiņa. Ziņojums šogad apkopo 88 Latvijas uzņēmumus, kas aktīvi darbojas ASV tirgū, atspoguļo to sasniegumus un starptautiskās izaugsmes pieredzi. Tas kalpo kā uzziņas resurss uzņēmējiem, investoriem un potenciālajiem sadarbības partneriem, kuri interesējas par Latvijas uzņēmumu klātbūtni ASV. Ziņojums pieejams LACC tīmekļa vietnē: https://latvianchamber.com/latvia-usa-business-report/.
“Latvijas un ASV partnerība balstās ne tikai uz kopīgām vērtībām, bet arī uz spēcīgām un praktiskām biznesa saitēm. Šis pasākums kārtējo reizi apliecināja, cik ambiciozi un spējīgi ir mūsu uzņēmēji globālā mērogā. Savukārt Pateicības dienas tradīcija ir lielisks brīdis, lai pateiktos partneriem par kopīgi paveikto,” uzsvēra LACC valdes loceklis Matīss Kukainis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“ASV ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem stratēģiskajiem un ekonomiskajiem partneriem, un mēs redzam arvien lielāku Amerikas investoru interesi par Latviju. 2025. gadā Latvijas un ASV preču un pakalpojumu tirdzniecības apjoms sasniedza 1,63 miljardus eiro, pieaugot par 13%, savukārt ASV tiešo investīciju uzkrājums Latvijā 2026. gada pirmā ceturkšņa beigās bija 443 miljoni eiro.
Latvijas priekšrocības ir augsti kvalificēti speciālisti, tehnoloģiskās kompetences un spēja ātri pieņemt lēmumus. Latvijas uzņēmēji jau no pirmās dienas domā globāli, savukārt ASV tirgus piedāvā iespēju šīs ambīcijas īstenot daudz lielākā mērogā. Mūsu mērķis ir ne tikai piesaistīt vairāk investīciju, bet arī veidot partnerības, kurās Latvijas uzņēmumi kopā ar ASV partneriem attīsta jaunas tehnoloģijas un rada augstāku pievienoto vērtību,” norādīja LIAA direktore Ieva Jāgere.
“Drošība arī turpmāk būs prioritāte. Bez drošības nebūs labklājības, un mēs to visi apzināmies. Pārskatāmā nākotnē, kamēr Eiropa attīstīs savas aizsardzības spējas, mums joprojām būs nepieciešams ASV atbalsts vairākās stratēģiski būtiskās jomās, lai nodrošinātu atturēšanas un aizsardzības spējas. Šajā kontekstā politiskās attiecības kļūst par priekšnoteikumu.
Investīcijas aizsardzībā turpināsies, un tās nes arī ekonomisku atdevi. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licenču skaits, ko Ārlietu ministrija izsniedz preču eksportam ārpus ES, pēdējā gada laikā ir trīskāršojies, un, manuprāt, līdz gada beigām tas būs ievērojami lielāks. Tas nenozīmē, ka visas šīs preces tiek eksportētas uzreiz, taču uzņēmumiem tiek radītas jaunas iespējas,” pauda 15. Saeimas deputāte un bijusī ārlietu ministre Baiba Braže.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Latvijai ir ievērojams potenciāls gan investīciju piesaistē, gan tās pozīciju stiprināšanā starptautiskajā tirdzniecībā. Pārrobežu izaugsme un ienākšana tik dinamiskā tirgū kā ASV prasa ne tikai globālu vīziju, bet arī uzticamu finanšu partneri, kas izprot starptautiskā biznesa specifiku, spēj finansēt to izaugsmi un sniegt atbalstu to iziešanai jaunos tirgos. Esam gandarīti atbalstīt starptautisko sadarbību un redzēt, cik mērķtiecīgi Latvijas uzņēmumi paplašina savu darbību pāri Atlantijas okeānam,” atzīmēja Rietumu Bankas valdes loceklis Sandris Straume.
Godināti Latvijas uzņēmumu panākumi ASV tirgū
Pasākuma svinīgajā daļā LACC valdes locekļi Matīss Kukainis un Liene Gaspažiņa pasniedza “Latvia–U.S. Business Excellence Awards” balvas trim ziņojumā iekļautajiem uzņēmumiem. Apbalvojumi tika piešķirti par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un ASV biznesa attiecību attīstībā un izciliem sasniegumiem ASV tirgū.
REDWIRE (balvu saņēma uzņēmuma viceprezidents Konstantīns Krivovs) – par stratēģiskas saiknes veidošanu starp ASV kosmosa nozares inovācijām un Latvijas inženierzinātņu kompetenci, stiprinot Latvijas lomu globālajā aizsardzības tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības eksporta nozarē, kā arī transatlantiskajā industriālajā sadarbībā.
LMT (balvu saņēma Jānis Grēviņš) – par ieguldījumu Latvijas starptautiskajā izaugsmē, nodrošinot sabiedrotajiem piekļuvi nacionālajai testēšanas videi, veidojot sadarbību ar ASV aizsardzības un 6G institūcijām, atbalstot citus Latvijas eksportētājus un attīstot kopīgu inovāciju kapacitāti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Supliful (balvu saņēma finanšu direktors Jānis Janevics) – par Latvijas un ASV uzņēmējdarbības sadarbības piemēru, pārvēršot Latvijā dibinātu jaunuzņēmumu veiksmīgā un strauji augošā biznesā ASV, kā arī par atklātu dalīšanos ar pieredzi, izaicinājumiem un gūtajām atziņām, iedvesmojot citus Latvijas uzņēmējus attīstīt biznesu ASV tirgū.
Pasākumu rīkoja Latvijas Amerikas Tirdzniecības palāta (LACC) sadarbībā ar ģenerālsponsoru Rietumu Banku.
Par Latvijas Amerikas Tirdzniecības palātu (LACC)
Latvijas Amerikas Tirdzniecības palāta (Latvian American Chamber of Commerce) ir organizācija, kuras mērķis ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas un biznesa partnerību starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm.
Pasākumu rīkoja Latvijas Amerikas Tirdzniecības palāta (LACC) sadarbībā ar ģenerālsponsoru Rietumu Banku.