No gaismas gleznām līdz zīda ziediem: Rīgā norisināsies autordarbu festivāls Baltic Art ArtLuja
5. un 6. decembrī viesnīcā Bellevue Park Hotel Rīgā notiks starptautiskais mākslas un autordarbu festivāls Baltic Art ArtLuja. Vairāk nekā 80 mākslinieku, dizaineru un meistaru 700 m² platībā prezentēs tūkstošiem autordarbu: no Ziemassvētku rotājumiem līdz rokdarbu paklājiem.
"Festivāls atklāj Ziemassvētku sezonu, un tajā kopā ar meistariem varēs izvēlēties dāvanu jebkurai gaumei," atzīmē pasākuma organizatore Natālija Šumļasa. "11 gados platība pieaugusi gandrīz astoņas reizes, bet dalībnieku skaits - vairāk nekā piecas reizes, un mums tas tiešām ir īpašs notikums, kad vienā vietā pulcēsies tik daudz meistaru."
Baltic Art ArtLuja ir vieta, kur var atklāt neparastus mākslas virzienus, personīgi satikt meistarus, iepazīt jaunus vārdus un izvēlēties dāvanas, kādas nav atrodamas parastajos veikalos.
"Ir darbi, kuriem nepieciešama īpaša telpa: gaisma, atmosfēra un iespēja būt pamanītiem - tādas nav atrodamas parastajos lielveikalos un tirdzniecības centros. Katram meistaram ir svarīgi parādīt savu jaunradi pasaulei, bet to izdarīt vienam nav viegli. Savukārt, kad mākslinieki un meistari pulcējas kopā, dzimst kaut kas vairāk nekā izstāde - īpaša jaunrades enerģija. Tieši par tādu telpu mēs gribējām padarīt Baltic Art ArtLuja," saka festivāla dibinātāja, zīda floristikas meistare Natālija Šumļasa.
Festivāls Rīgā notiek kopš 2015. gada. Pirmais festivāls aizņēma 90 m² un pulcēja 15 meistarus. 11 gados platība pieaugusi gandrīz astoņas reizes, bet dalībnieku skaits - vairāk nekā piecas reizes. Projekts attīstās saviem spēkiem. "Mēs esam izauguši bez neviena sponsora - tikai pateicoties meistariem, kuri atgriežas, un apmeklētājiem, kuri atved draugus. Man Baltic Art ArtLuja ir iespēja apvienot radošus cilvēkus, atklāt jaunus vārdus, iedvesmot un dalīties ar skaistumu. Un, protams, pievienot mūsu ikdienai nedaudz burvības," piebilst Natālija Šumļasa.
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Festivālā tiks prezentēti visdažādākie virzieni, un daudzus no tiem reti var ieraudzīt dzīvē. Jūrmalas mākslinieks Vitālijs Jermolajevs, gaismas glezniecības virziena radītājs, atvedīs darbus no savas galerijas INNER LIGHT, ko viņš dēvē par "gaismas gleznu teātri". Viņam gaisma nav tikai mākslinieciska izteiksme. "Man šodien būt māksliniekam nozīmē nest gaismu, apgaismot šo pasauli un, cik vien manu spēku pietiek, apgaismot cilvēku dvēseles," saka Vitālijs Jermolajevs.
Pavisam citu ceļu mākslā izvēlējusies Margarita Naumova, kura strādā ar sakrālo ģeometriju. Viņai jaunrade ir pirmām kārtām veids, kā iepazīt sevi, un tā ir pieejama ne tikai profesionāļiem. "Es ticu, ka jaunrade palīdz labāk iepazīt un realizēt sevi. Man gribas parādīt, ka radīt var ikviens, un nav obligāti jābūt māksliniekam," stāsta viņa.
Šo domu dala arī Jeļena Sivačova, dekupāžas un dekoratīvās mākslas studijas "paRižanka" dibinātāja. Viņa pārliecināta, ka sākt var jebkurš: "Es ticu, ka ikviens cilvēks spēj radīt skaistumu ar savām rokām! Vienkārši jāsper pirmais solis!"
Savus darbus parādīs arī pati festivāla dibinātāja Natālija Šumļasa: Rīgas studijā ArtLuja viņa rada ziedus no zīda. Festivālā būs daudz visdažādāko darbu un gleznu, kā arī iespēja visai ģimenei piedalīties radošajās meistarklasēs un saņemt meistaru un mākslinieku konsultāciju dāvanas izvēlē.