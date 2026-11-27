ST priekšsēdētāja Irēna Kucina komentē garos kriminālprocesus, valsts drošības apsvērumu un politiķu ietekmi
Pēdējos gados Satversmes tiesā arvien vairāk nonāk lietas, kas saistītas ar ģeopolitiskajiem apstākļiem. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina intervijā aģentūrai LETA saka, ka galvenais tiesas vēstījums ir tāds, ka drošības apsvērumi paši par sevi nevar būt universāls attaisnojums un katrā gadījumā jāvērtē, vai drošības dēļ noteiktais ierobežojums ir samērīgs. Ar vispārīgu atsauci uz valsts drošību vien nepietiek.
Savukārt jautājumos, kad tiesas spriedumi tiek pamatoti ar Eiropas Savienības normām, Kucina aicina nevis kritizēt tiesas lēmumus, bet gan uzdot jautājumu Latvijas atbildīgajām amatpersonām, kādēļ tās nerosina Eiropas regulējuma pārskatīšanu, ja tas mūs neapmierina.
Kā pēdējos gados mainījies Satversmes tiesas darbs, tostarp lietu izskatīšana?
Tiesa ierasti strādā divos pamatvirzienos. Galvenais ir tiesas spriešana, kurā ienākusi arī jauna dimensija. Tai pakārtots tiesas kā institūcijas darbs ārpus tiesas spriešanas - dialogs ar sabiedrību, tostarp jauniešiem, kā arī citām valsts institūcijām un starptautiskajām institūcijām. Satversmes tiesas uzdevums ir sadzirdēt cilvēkiem svarīgās problēmas, izprast tās un savas kompetences ietvaros palīdzēt risināt ar tiesību palīdzību. Vienlaikus vēršam likumdevēja un izpildvaras uzmanību arī uz sistēmiskām problēmām, lai ikviens Latvijā varētu aizsargāt savas tiesības un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.
Runājot par tiesas spriešanu, kas ir mūsu pamatfunkcija, gan pieteikumu, gan lietu izskatīšanas rādītāji kopumā ir stabili. Šajā ziņā pārsteigumu nav. Vienlaikus modernizējam darba organizāciju: no 1. jūnija Satversmes tiesa lietvedību kārto e-lietas sistēmā. Tā ļauj centralizēti glabāt un apstrādāt lietu dokumentus un efektīvāk sadarboties ar lietas dalībniekiem un citām valsts iestādēm. Jaunus izaicinājumus rada arī mākslīgais intelekts. Tiesai jāizprot tā ietekme uz cilvēku tiesībām un demokrātiskajiem procesiem. Šajā darbā būtiska ir arī starptautiskā tiesu sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas palīdz laikus pamanīt riskus un rast risinājumus.
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Pēdējos gados tiesas darbā ienācis drošības aspekts, kas saistīts ar ģeopolitiskajiem apstākļiem. Izskatām lietas par pamattiesību ierobežojumiem, kas noteikti valsts drošības apsvērumu dēļ. Tajās vērtējam, kāpēc nepieciešams ierobežot personas vai komersanta pamattiesības un vai drošības apsvērumi ir pienācīgi izvērtēti. Pēdējos četros gados šo tendenci labi redzam.
Lietas, kas nonāk tiesā, ir dažādas. Vienmēr būs jautājumi par sociālajām tiesībām, īpašuma tiesību ierobežojumiem, nodarbošanos un iespēju strādāt kādā profesijā, kaitīgo ieradumu ierobežojumiem, dažādu lēmumu pārsūdzamību, kā arī par valsts valodas lietojumu. Šie jautājumi mūsu redzeslokā ir jau vairākus gadus. Tiesai ir jāierauga problēma, un to atklāj ierosinātās lietas. Savukārt drošības aspekts pēdējos gados, iespējams, ir kļuvis par vienojošu elementu daļā šo lietu.
Runājot par dialogu ar sabiedrību, manuprāt, tiesa ir kļuvusi atvērtāka. Aktīvi skaidrojam savus spriedumus. Vēlamies, lai cilvēkiem ir pietiekami saprotams, kādēļ tiesa ir nonākusi pie konkrētā secinājuma.
Nozīmīga šā dialoga daļa ir sarunas ar jauniešiem. Jau divus gadus īstenojam projektu "ApTver Satversmi", kurā tiesneši un tiesas darbinieki dodas uz skolām. Projekts aptver daudz mācību iestāžu, un šo darbu turpinām arī šogad. Ar jauniešiem runājam par valsts uzbūvi, viņu pašu līdzdalību Latvijas procesos, vērtībām un Satversmi, stiprinot viņu zināšanas par mūsu valsti.
Vai varat minēt kādu konkrētu piemēru, kas saistīts ar drošības apsvērumiem?
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Drošības apsvērumi parādās divās lietu grupās. Viena ir saistīta ar krievu valodas lietojumu Latvijā, otra - ar Krievijas pilsoņu tiesību ierobežojumiem drošības apsvērumu dēļ.
Šajā kontekstā var minēt 2024. gadā izskatīto lietu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas pilsoņiem, kuri iepriekš bija Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. Tajā vērtējām arī prasību apliecināt valsts valodas prasmi, lai iegūtu jaunu tiesisko pamatu turpmākai dzīvei Latvijā. Apstrīdēto regulējumu atzinām par Satversmei atbilstošu, izvērtējot gan valsts drošības un latviešu valodas aizsardzības intereses, gan cilvēku tiesības uz privātās dzīves aizsardzību un viņiem nodrošinātās iespējas izpildīt jaunās prasības.
Valodas jautājumos spilgtākais piemērs šogad ir lieta par sabiedrisko mediju satura veidošanu mazākumtautību valodās. Spriedumā tiesa uzsvēra mediju institucionālo patstāvību un redakcionālo brīvību, kas aptver arī lēmumus par satura veidošanas valodu. Mediji ir demokrātiskās domas nesēji, taču tiem jādarbojas saskaņā ar Satversmi, no kuras izriet, ka sabiedriskā medija pamatvaloda ir valsts valoda.
Vienlaikus var būt ārkārtējas situācijas, kad drošības apsvērumu dēļ informācija jāsniedz arī krievu valodā. Tiesa norādīja, ka tas ir izņēmums. Pats sabiedriskais medijs vērtē, kādos gadījumos un kādā kontekstā valsts drošības apsvērumi pamato informācijas sniegšanu krievu valodā.
Vēl viena lieta par krievu valodas lietojumu bija saistīta ar apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju. Tiesa atzina, ka prasība tajā lietot valsts valodu atbilst Satversmei. Valoda ir gan saziņas līdzeklis, gan ierocis, ko agresorvalsts var izmantot savu vēstījumu izplatīšanai, īpaši priekšvēlēšanu laikā. Vērtējot šo risku, ņēmām vērā Valsts drošības dienesta lietā sniegto viedokli, kā arī dienesta un Satversmes aizsardzības biroja publiskos pārskatus par Krievijas radīto apdraudējumu. Valsts drošības dienests norādīja, ka Krievija cenšas ietekmēt sabiedrisko domu un traucēt vēlēšanu norisi citās valstīs. Izvērtējot šos apstākļus un ierobežojuma samērīgumu, atzinām, ka prasība apmaksātā priekšvēlēšanu aģitācijā lietot valsts valodu atbilst Satversmei.
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Mums priekšā ir arī citas lietas, kas saistītas ar Krievijas pilsonību un valodas lietojumu. Nākamgad skatīsim lietu par aizliegumu iegūt nekustamo īpašumu Latvijā tādām juridiskajām personām, kurās Krievijas vai Baltkrievijas valstspiederīgajiem tieši vai netieši pieder vismaz 25% ieguldījuma vai kapitāldaļu vai kuru patiesie labuma guvēji ir šo valstu pilsoņi.
Nākamā gada pirmajā pusgadā plānojam skatīt arī lietu par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanu grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Tiesā vērsās grāmatnīca un laikraksta izdevēja, kura specializējusies grāmatu un periodisko izdevumu krievu valodā izplatīšanā. Vērtēsim, vai regulējums, kas paredz atšķirīgu PVN likmi atkarībā no izdevuma valodas, atbilst Satversmei. Saņemts arī privātpersonas pieteikums. Tā iesniedzējs uzskata, ka augstākās PVN likmes dēļ grāmatas krievu valodā kļūst dārgākas un tas viņam kā mazākumtautības pārstāvim liedz īstenot tiesības attīstīt savu valodu. Katrā no minētajām lietām vērtēsim tieši tai nozīmīgos apstākļus.
Galvenais tiesas vēstījums ir tāds, ka drošības apsvērumi paši par sevi nevar būt universāls attaisnojums. Tie ir ārkārtīgi svarīgi, taču katrā gadījumā jāvērtē, vai drošības dēļ noteiktais ierobežojums ir samērīgs.
Tiesas uzdevums ir šīs intereses izsvērt. Ja cilvēkam ir Satversmē aizsargātas tiesības, piemēram, nodarboties ar komercdarbību, un likumdevējs tās ierobežo drošības apsvērumu dēļ, tam jābūt pamatotam. Ar vispārīgu atsauci uz valsts drošību vien nepietiek. Ir jāpaskaidro, kāpēc šie apsvērumi attiecas tieši uz konkrēto komercdarbības veidu un kāpēc cilvēkam šīs tiesības būtu jāierobežo vai pat jāatņem pavisam.
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Satversmes tiesas spriedums par akciju sabiedrību akcionāru datu publiskošanu ir raisījis diskusijas sabiedrībā. Vai šajā gadījumā runa ir par Eiropas Savienības tiesībās noteiktiem personas datu aizsardzības standartiem, kuri Latvijai ir saistoši?
Runājot par akcionāru datu publiskošanu, protams, var saprast daļas sabiedrības neizpratni. Tomēr ir būtiski apzināties, ka atsevišķos tiesību jautājumos Satversmes tiesas interpretācijas telpu ierobežo Eiropas Savienības tiesību prasības. Personas datu aizsardzība ir viens no šādiem jautājumiem. Tieši tādēļ Satversmes tiesa vērsās Eiropas Savienības Tiesā, lai nodrošinātu, ka tās nolēmums atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Satversmes tiesa nevar ignorēt Eiropas Savienības tiesību prasības, kuru saturu un piemērošanas robežas autoritatīvi nosaka Eiropas Savienības Tiesa. Vienlaikus jāuzsver, ka Satversmes tiesas spriedums neliedz iegūt informāciju par akciju sabiedrību akcionāriem, bet gan nepieļauj šo personu datu neierobežotu publiskošanu, proti, informācija joprojām var būt pieejama personām, kuras pamato leģitīmu interesi tās iegūšanā.
Tomēr, dzirdot sabiedrībā notiekošo diskusiju, es vēlētos uzdot jautājumu Latvijas atbildīgajām amatpersonām, kuras strādā ar personas datu aizsardzības regulējumu un pārstāv Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Ja tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības tiesiskais regulējums pārmērīgi ierobežo sabiedrības piekļuvi informācijai, tad Latvijai būtu jāuzņemas iniciatīva un jārosina diskusija Eiropas Savienības līmenī par šā regulējuma pārskatīšanu.
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Latvijai ir jāspēj formulēt konkrētus priekšlikumus un tos aizstāvēt Eiropas Savienības institūcijās, lai šī problēma tiktu apzināta un tai tiktu meklēti risinājumi, nodrošinot pienācīgu līdzsvaru starp personas datu aizsardzību un sabiedrības interesēm.
Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta 24. novembrī pasludināja spriedumu lietā "H. M. M. un citi pret Latviju" par migrantu atgriešanu Baltkrievijā. Lai gan tiesa konstatēja atsevišķus cilvēktiesību pārkāpumus, kā kopumā vērtējams šis spriedums un tā nozīme Latvijas robežu aizsardzības politikai?
Principā spriedums ir Latvijai izdevīgs. Eiropas Cilvēktiesību tiesa pirmo reizi vērtēja instrumentalizētu migrāciju, kad migranti tiek izmantoti, lai izdarītu politisku spiedienu uz citu valsti, lai to destabilizētu. Tiesa atzina, ka personu atgriešana pāri robežai šādos apstākļos pati par sevi nav pretrunā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Tas attiecas uz lielum lielo vairumu šādu gadījumu.
Vienlaikus tiesa definēja arī izņēmumus. Konkrētajā lietā tie bija mazi bērni un viņus pavadošie tuvākie ģimenes locekļi, kuru klātbūtne nepieciešama bērnu aizsardzībai. Attiecībā uz šīm personām tiesa konstatēja Konvencijas pārkāpumu.
Būtiski, ka tiesa pirmo reizi lēma par instrumentalizētas migrācijas situāciju, atzīstot, ka līdzšinējo judikatūru migrācijas jautājumos nevar automātiski attiecināt uz šo jauno realitāti. Tādējādi Latvijas īstenotā personu atgriešanas prakse šādos apstākļos principā tika atzīta par pieļaujamu, ievērojot nepieciešamību aizsargāt īpaši ievainojamas personas un tos, kuri pamatoti norāda uz reālu apdraudējumu dzīvībai un personas integritātei.
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Kopumā tas ir reālistisks un saprātīgs spriedums. Neraugoties uz konstatētajiem pārkāpumiem attiecībā uz bērniem un viņus pavadošajiem ģimenes locekļiem, spriedumu var uzskatīt par Latvijai nozīmīgu panākumu - mūsu politika un prakse, aizsargājot valsts robežu pret instrumentalizētu migrāciju, principā ir akceptēta.
Tas ir arī viens no interesantākajiem judikatūras attīstības piemēriem. Situācijā, kad sabiedrība un tās izaicinājumi strauji mainās, arī judikatūra nedrīkst "pārakmeņoties".
Tagad ST ir nonākusi arī Stankeviču ģimenes lieta jeb lieta par labticīga mantas ieguvēja tiesībām panākt tiesas nolēmuma pārskatīšanu.
Pieteikumu saņēmām no Augstākās tiesas, un Satversmes tiesas kolēģija 2. novembrī ierosināja lietu. Saeima kā likuma izdevējs ir uzaicināta līdz 4. janvārim iesniegt atbildes rakstu. Lieta jāsagatavo līdz aprīļa sākumam, un pēc tam lemsim par tās izskatīšanas laiku. Šobrīd lieta ir sagatavošanā.
Lietas ierosināšana nozīmē, ka kolēģija konstatējusi pamatu izvērtēt apstrīdētā regulējuma atbilstību Satversmei. Atbilde uz šo jautājumu pēc būtības tiks sniegta pēc lietas izskatīšanas.
Kādiem tieši jautājumiem Augstākā tiesa bija pievērsusies?
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Senāts apstrīd regulējumu, kas noteiktos gadījumos ļauj pārskatīt spēkā stājušos tiesas nolēmumu par noziedzīgi iegūtas mantas atdošanu tās īpašniekam. Pieteikumā izvirzīti jautājumi par varas dalīšanas un tiesas nolēmumu galīguma principu. Šā regulējuma izvērtēšana ir Satversmes tiesas uzdevums.
Situācija ir šāda: tiesas spriedums ir stājies spēkā, bet likumdevējs pēc tam pieņem jaunu regulējumu, kas pēc būtības paver iespēju pārskatīt jau tiesas izlemto. Jautājums ir, vai Saeima drīkst pieņemt šādu regulējumu un uz kāda pamata. Senāta ieskatā šajā gadījumā nav norādīti pietiekami būtiski apstākļi, kas attaisnotu atkāpšanos no tiesas nolēmumu galīguma principa. Tā ir viena no pieteikuma galvenajām domām.
Polijas vicepremjers ir ierosinājis "konstitucionālo restartu", lai atjaunotu uzticēšanos Konstitucionālajam tribunālam. Kā jūs to vērtējat?
Polijas jautājums jau vairakkārt ir nonācis vairāku Eiropas institūciju uzmanības lokā, tostarp Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības Tiesā. Arī Venēcijas komisija par demokrātiju caur tiesībām ir sniegusi vairākus atzinumus, no kuriem jaunākais tapis pirms aptuveni mēneša.
Šajā atzinumā Venēcijas komisija vēlreiz uzsvēra, ka tiesiskā valstī jābūt tiesiskai kārtībai, kas ļauj konstitucionālajai tiesai strādāt. Polijā šo tiesu sauc par Konstitucionālo tribunālu. Šīs krīzes pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad jaunais parlamenta vairākums ievēlēja trīs tiesnešus vietās, kurās jau bija likumīgi ievēlēti citi tiesneši. Vēlāk Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka viena no prettiesiski ievēlētajiem tiesnešiem līdzdalība konkrētas lietas izskatīšanā pārkāpa pieteikuma iesniedzēja tiesības uz taisnīgu tiesu.
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Venēcijas komisija pievērsa uzmanību četru tribunāla tiesnešu situācijai. Polijas prezidents nebija pieņēmis viņu zvērestu, tāpēc tiesneši prezidentam adresēto zvērestu deva parlamentā notāra klātbūtnē un apliecinātās kopijas iesniedza prezidenta kancelejā. Tomēr lietas tiesā viņiem netika iedalītas. Radās jautājums, vai šādā kārtībā dots zvērests ļauj tiesnesim faktiski sākt pildīt savu uzdevumu - spriest tiesu.
Venēcijas komisija norādīja, ka zvēresta nepieņemšana nedrīkst kļūt par šķērsli tiesneša darbam. Zvērests ir formāla procedūra, bet tiesnešu apstiprināšana ir parlamenta prerogatīva. Valstij jāparedz mehānisms gadījumiem, kad politisku apsvērumu dēļ tiek kavēta tiesnešu un tribunāla darbība. Kā vienu piemēru komisija minēja zvēresta došanu parlamentā. Tātad izejai no šādas situācijas jābūt tiesiskai.
Manuprāt, juridiski konflikti, īpaši tie, kas skar tiesnešu un tiesu darbu, ir risināmi tiesiskā ceļā. Vienai neatrisinātai problēmai nedrīkst pievienot vēl vienu, jo tā problēmas tikai krājas, bet tiesiska risinājuma joprojām nav. Izvēloties, kā novērst agrāko pārkāpumu sekas, jādomā arī par to, vai uz šodienas lēmumu nākamais parlamenta vairākums nevarēs atsaukties, lai nomainītu sev nevēlamus tiesnešus.
Gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas praksē, gan Venēcijas komisijas atzinumos ir pietiekami daudz norāžu, kā tiesiskā valstī būtu jādarbojas tiesu sistēmai. Ir jārod tiesisks risinājums. Politiskās varas prettiesiska izmantošana par tādu nekad nekļūs.
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Cik bīstami ir politiķu centieni ietekmēt konstitucionālās tiesas?
Tā ir bīstama tendence, un Polijas gadījums, manuprāt, ir visspilgtākais piemērs. Latvijā var reizēm novērot satraucošas vai neviennozīmīgas epizodes.
Runājot par konstitucionālajām tiesām kopumā, varam izšķirt divas bīstamas tendences. Pirmā ir tieši centieni mainīt pašas tiesas darbību vai sastāvu - sašaurināt tās kompetenci, uzticēt tai kāda nejuridiska jautājuma izskatīšanu vai mainīt tiesnešu iecelšanas un atcelšanas kārtību. Tie ir institucionāli instrumenti.
Otra tendence ir mērķtiecīgi centieni ietekmēt sabiedrības priekšstatu par tiesu darbu ar propagandu, dezinformāciju un vārdiskiem uzbrukumiem sociālajos tīklos. Laikmetā, kad dzīvojam sociālo tīklu burbulī, tam var būt, es pat teiktu, zināmā mērā neatgriezeniskas sekas. Informācija izplatās ļoti ātri, un cilvēki no tās veido savus secinājumus par tiesu. Ātrie klikšķi, ātrie viedokļi un populistiskie saukļi ir ļoti bīstama parādība gan Eiropā, gan ārpus tās.
Šāda komunikācija kļūst par ikdienu, lai gan uz tiesām tā nav vērsta katru dienu - tie joprojām ir atsevišķi gadījumi. Ko šādā situācijā darīt tiesai un tiesnešiem? Manuprāt, galvenais ir saglabāt objektivitāti un iekšējo neatkarību. Tiesnesim nav jābūt populāram vai jāvāc klikšķi, un viņam nav pēc savas iniciatīvas jāiesaistās sabiedriskos konfliktos vai tie jāveicina.
Mēs, tiesneši, esam zvērējuši strādāt objektīvi un neatkarīgi. Neatkarīgi no tā, kas notiek sociālajos tīklos un sabiedrībā, mūsu galvenais uzdevums ir spriest tiesu saskaņā ar Satversmi.
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Atgriežoties pie politiķu mēģinājumiem ietekmēt tiesu, vai varat minēt kādu konkrētu gadījumu?
Redzam konkrētus gadījumus, taču konfliktā neiesaistāmies. Ja medijs jautā, kādēļ pēc kāda pieteikuma ierosināta lieta, mēs izskaidrojam, kādā veidā pieteikumā tika izpildītas Satversmes tiesas likuma prasības, lai lieta vispār būtu izskatāma. Likums nosaka gan stingrus termiņus, gan kārtību, kas tiesai jāievēro, sagatavojot ierosinātu lietu. Turklāt lietas ierosināšana nenozīmē lietas iznākumu pēc būtības, bet spekulācijas vai pieņēmumi par potenciālo rezultātu ir neauglīga augsne.
Nesen izskanēja bažas par tiesas iesaisti politiskajos procesos laikā, kad Latvijā norisinās vēlēšanas. Vispirms, tiesa nekad neiesaistās politiskajos procesos. Otrkārt, tiesa strādā vēlēšanu laikā, pēc vēlēšanām un jebkurā citā gada laikā. Tiesas darbs nedrīkst būt paralizēts. Mēs ievērojam likumā noteikto kārtību un termiņus, izskatot gan pieteikumus, gan lietas.
Jūsu iepriekš minētā mākslīgā intelekta izmantošana juridiskajā praksē kļūst arvien izplatītāka. Vai tā rada jaunus izaicinājumus tiesu darbam, un kā Satversmes tiesa gatavojas reaģēt uz iespējamu šo tehnoloģiju negodprātīgu izmantošanu?
Mākslīgā intelekta izmantošana juridiskajā praksē nav aizliegta. Gluži pretēji - tas ir lielisks palīgrīks, kas, atbildīgi izmantots, var būtiski atvieglot un efektivizēt juristu darbu.
Tomēr Eiropā arvien vairāk iezīmējas arī mākslīgā intelekta negodprātīgas izmantošanas tendences. Par šo problemātiku liecina gan jaunākā Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse, gan Čehijas Konstitucionālās tiesas piemērotais sods advokātam.
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Kā tas izpaužas? Pirmkārt, mākslīgais intelekts ģenerē neeksistējošu tiesu judikatūru, uz kuru advokāti atsaucas procesuālajos dokumentos, pamatojot savus juridiskos argumentus. Tiesām savukārt jābūt īpaši modrām, lai identificētu gadījumus, kad attiecīgā Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra nemaz nepastāv.
Otrkārt, mākslīgais intelekts ļauj īsā laikā ģenerēt lielu skaitu apjomīgu un juridiski nepamatotu pieteikumu, tādējādi nesamērīgi noslogojot tiesu darbu un patērējot tiesu sistēmas resursus. Tādēļ ir jārod pārdomāti un līdzsvaroti risinājumi. Šis jautājums tiek risināts arī Tieslietu padomes darba grupā, kas strādā pie tiesu darba efektivitātes uzlabošanas.
Satversmes tiesā, ņemot vērā konstitucionālās tiesvedības specifiku un juridiskā pamatojuma metodoloģiskās prasības, ar šo problēmu pagaidām tik būtiski nesaskaramies. Tomēr mēs raugāmies uz priekšu un jau šobrīd vērtējam, kā nodrošināt tiesnešu kolēģijām atbilstošus procesuālos instrumentus, lai reaģētu uz tiesību iesniegt konstitucionālo sūdzību negodprātīgu izmantošanu, tostarp ar mākslīgā intelekta palīdzību. Balstoties arī uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, apsveram iespēju paredzēt, ka šādos gadījumos tiesnešu kolēģija ar vienbalsīgu motivētu lēmumu varētu atstāt iesniegto dokumentu bez izskatīšanas. Šo jautājumu plānojam noregulēt Satversmes tiesas procesuālajā lēmumā.
Mērķis nav ierobežot mākslīgā intelekta izmantošanu, bet gan novērst tā negodprātīgu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot tiesu darba efektivitāti un personas tiesības uz pieeju tiesai.
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Kā cilvēki līdz šim izmantojuši iespēju iesniegt konstitucionālo sūdzību? Aptuveni cik šādu sūdzību ir bijis?
Jā, cilvēki šo iespēju izmanto, un konstitucionālās sūdzības veido lielāko daļu mūsu darba. 25 gados kopš konstitucionālās sūdzības ieviešanas pēc šādām sūdzībām esam izskatījuši 337 lietas. No tām 140 lietās jeb 42% gadījumu vismaz viena apstrīdētā norma atzīta par Satversmei neatbilstošu. Ik gadu konstitucionālās sūdzības veido aptuveni 90% no tiesā saņemtajiem pieteikumiem. Tas apliecina, ka cilvēki šo iespēju aktīvi izmanto, un viena cilvēka vēršanās tiesā var palīdzēt pilnveidot tiesību sistēmu visas sabiedrības interesēs. To labi parāda lieta par pensiju samazināšanu. Izskatot konstitucionālās sūdzības, tiesa atzina likumā noteikto pensiju samazinājumu par Satversmei neatbilstošu, un ieturētās pensiju daļas bija jāatmaksā. Šajā spriedumā tiesa skaidri pateica, ka arī ekonomiskās krīzes apstākļos valstij ir pienākums ievērot cilvēku pamattiesības. Finansiālās grūtības neatbrīvo likumdevēju no pienākuma aizsargāt cilvēka cieņu, ievērot tiesisko paļāvību un nodrošināt taisnīgu līdzsvaru. Vienlaikus atteikumu ir daudz. No kopējā saņemto pieteikumu skaita lietu ierosinām aptuveni 10% gadījumu. Gadu no gada šis rādītājs ir līdzīgs.
Atteikuma iemesli ir dažādi. Visbiežāk pieteikumā nav pamatots, kā apstrīdētā norma aizskar tieši iesniedzēja pamattiesības. Cilvēki mēdz iebilst pret normas piemērošanu konkrētajā lietā vai vērsties tiesā visas sabiedrības labā, nepamatojot tieši savu pamattiesību aizskārumu. Atsevišķs atteikuma iemesls ir juridiskā pamatojuma trūkums vai tā acīmredzama nepietiekamība - pieteikumā jāpaskaidro, kāpēc apstrīdētā norma neatbilst Satversmei. Šāda pamatojuma sagatavošana var būt sarežģīta.
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Mēdz būt nokavēts arī konstitucionālās sūdzības iesniegšanas sešu mēnešu termiņš. Citkārt cilvēki līdz galam neizprot Satversmes tiesas kompetenci un lūdz tiesu atcelt citas tiesas spriedumu, pašai grozīt likumu vai vērtēt tā atbilstību citam tāda paša juridiskā spēka likumam. Piemēram, lūdz vērtēt Dzīvokļa īpašuma likuma normas atbilstību Civillikuma, nevis Satversmes normai.
Saņemam arī atkārtotus pieteikumus. Ja tiesa atsakās ierosināt lietu un sešu mēnešu iesniegšanas termiņš vēl nav beidzies, cilvēks mēdz pieteikumu labot un iesniegt vēlreiz. Arī šajos gadījumos atteikumu ir daudz. Mēs salīdzinām sākotnējo pieteikumu ar atkārtoti iesniegto un vērtējam, kas ir precizēts un kā papildināts pamatojums. Taču ļoti bieži gan juridiskais pamatojums, gan faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies.
Ir arī ļoti labi, pat izcili piemēri, kad konstitucionālā sūdzība sagatavota atbilstoši Satversmes tiesas likuma prasībām un uz tās pamata ierosinām un izskatām lietu.
Par ko gaidāmi spriedumi līdz gada beigām?
Spriedumi gaidāmi ļoti atšķirīgās lietās. Piemēram, 26. novembrī paredzēts spriedums par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgā.
Tikko, 9. novembrī, pieņēmām spriedumu par akcionāru datu publiskošanu. Šajā lietā bijām vērsušies Eiropas Savienības Tiesā, kas skaidroja, ka Eiropas Savienības tiesības nepieļauj tiesības ikvienam bez nosacījumiem piekļūt visu akcionāru personas datiem. Pēc tam mums bija jāatjauno tiesvedība un jāizskata lieta pēc būtības.
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Skatām arī lietu par zvērinātu advokātu atstādināšanu no pienākumu pildīšanas. Ja advokāts ir aizdomās turētais vai apsūdzētais tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar viņa profesionālo pienākumu veikšanu, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir pienākums viņu atstādināt no advokāta pienākumu pildīšanas. Pie mums vērsās Administratīvā rajona tiesa, kuras ieskatā šādi tiek nesamērīgi ierobežotas advokāta tiesības veikt savu profesionālo darbību. Savukārt 10. novembrī sākām skatīt lietu par kārtību, kādā aprēķina profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei piešķiramās valsts dotācijas apmēru. Vērtēsim, vai šī kārtība atbilst Satversmes 91. pantā ietvertajam vienlīdzības principam. Iebildums ir par to, ka iestādēm, kuras iepriekšējā budžeta gadā nav saņēmušas valsts finansējumu, dotācija paredzēta tikai tad, ja pēc finansējuma sadales pārējām iestādēm vēl ir pieejami līdzekļi. Arī šajā lietā spriedums būs līdz gada beigām.
Rudenī sākām skatīt arī lietu par reliģisko organizāciju atzīšanas kārtību ar speciālu likumu. Pieteikumu iesnieguši Jehovas liecinieki. Jehovas liecinieku draudžu savienība norāda, ka dažām reliģiskajām organizācijām valsts ir piešķīrusi tiesības laulāt ar civiltiesiskām sekām vai pasniegt ticības mācību valsts un pašvaldību skolās, bet likumā nav skaidri noteikts, kā uz tādām pašām tiesībām var pretendēt citas reģistrētas reliģiskās organizācijas.
Lietas izskatīšanu sākām rakstveida procesā, taču tiesas sastāvs nolēma to turpināt mutvārdu procesā. Sēde būs 2027. gada 18. janvārī, un tajā jāuzklausa gan lietas dalībnieki, gan pieaicinātās personas.
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Tas ir nozīmīgs jautājums par reliģijas brīvību, ar kādu tiesa nesaskaras katru gadu. Būs jāvērtē valsts rīcības robežas attiecībā uz reliģijas brīvību un valsts pienākumi šajā jomā.
Atgriežoties pie azartspēlēm, tiesa jau iepriekš skatīja lietu par ierobežojumiem Rīgā. Kas kopš tā laika ir mainījies?
Azartspēļu ierobežojumi Satversmes tiesas redzeslokā bijuši jau iepriekš - esam skatījuši gan Ķekavas, gan Daugavpils, gan Rīgas situāciju. Spriedums par Rīgu bija arī 2024. gadā. Savukārt Daugavpils lietā spriedumu pieņēmām šogad 16. oktobrī, un 26. novembrī tas paredzēts jaunajā lietā par Rīgu.
Manuprāt, tiesa ir izveidojusi judikatūru un devusi pašvaldībām skaidru, Satversmē balstītu vēstījumu: ja pašvaldība vēlas ierobežot azartspēles, tai ir jāizdara savs mājasdarbs, ievērojot Satversmi.
Rīgas lietā, ko izspriedām 2024. gadā, azartspēļu organizēšana bija ierobežota ar teritorijas plānojumu. Tiesa konstatēja, ka pašvaldība nav pienācīgi pamatojusi ierobežojumu nepieciešamību konkrētās, atsevišķi ņemtās teritorijās. Mēs neguvām pārliecību, ka tās lēmums balstīts racionālos un objektīvos apsvērumos.
Daugavpils lietā ierobežojumus atzinām par Satversmei atbilstošiem. Pašvaldība bija izvērtējusi un pamatojusi, kāpēc azartspēles jāierobežo konkrētajās vietās, turklāt komersantiem saglabājās iespēja darboties citviet pilsētā. Pašvaldībai jāpamato, kāpēc ierobežojums noteikts tieši konkrētajā vietā vai teritorijā un kā tas kalpo vietējās sabiedrības interesēm. Vispirms vērtējam, vai pašvaldība nav rīkojusies patvaļīgi, proti, vai tās rīcība balstīta racionālos un objektīvos apsvērumos. Pēc tam pārbaudām, vai pamattiesību ierobežojums ir samērots ar sabiedrības interesēm. Tie ir būtiskākie jautājumi, ko vērtē Satversmes tiesa.
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Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju tikai 8 no 42 pašvaldībām azartspēļu organizēšana ir ierobežota ar saistošajiem noteikumiem. Man rodas jautājums, kāpēc citas pašvaldības to nedara. Vai tur azartspēles ir nekaitīgas? Varbūt tās nemaz nespēlē? Ja spēļu zāle atrodas pilsētas centrā vai daudzdzīvokļu mājas tuvumā, vai pašvaldībai tas nav jāierauga?
Cik esmu redzējusi, Eiropā ir vērojama tendence ierobežot azartspēles tieši valsts kopējā līmenī. Tas ir jautājums arī likumdevējam. Ja atzīstam, ka azartspēles var kaitēt spēlētājam, viņa ģimenei un sabiedrībai kopumā, iespējams, kādreiz varētu pārskatīt regulējumu un pāriet uz sistēmu, kas aptvertu visu valsti. Tajā būtu vienoti, skaidri kritēriji visā valstī, pēc kuriem noteiktu, kur azartspēles drīkst organizēt un kur tās ierobežot.
Pašlaik likumdevējs pats nosaka gan noteikta veida azartspēļu ierobežojumus, gan arī piešķir tiesības pašvaldībām tās ierobežot savā teritorijā. Tiesa konkrētās lietās vērtēja tikai pašvaldības noteiktos ierobežojumus. Pašvaldību saistošos noteikumus lielākoties apstrīd komersanti, kas organizē azartspēles.
Vai, jūsuprāt, cilvēki ir pietiekami informēti par Satversmes tiesas darbu?
Mēs cenšamies sniegt arvien vairāk informācijas un būt atvērtāki. Es ticu, ka Latvijas cilvēki ir izglītoti. Taču, ja cilvēks ar Satversmes tiesas darbu nav saskāries, ir saprotams, ka viņam var rasties jautājumi par tās lomu un uzdevumiem.
To arī cenšamies skaidrot. Trīspakāpju tiesu sistēmā ietilpstošajām tiesām un Satversmes tiesai ir atšķirīga kompetence. Mēs esam, tā sakot, likumu tiesa - varam vērtēt, vai Saeimas, Ministru kabineta vai pašvaldības pieņemtais regulējums atbilst Satversmei. Ja konstatējam neatbilstību, tā ir jānovērš.
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Kā jūs vērtējat Latvijas tiesu sistēmas darbu salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm? Ko Latvijā vēl vajadzētu uzlabot?
Eiropas Komisija katru gadu publicē Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā, kas ļauj katrai valstij novērtēt sevi citu valstu kontekstā. Pārskatā vērtē lietu izskatīšanas ilgumu dažādās kategorijās, tostarp civillietās un administratīvajās lietās, kā arī sabiedrības priekšstatu par tiesu neatkarību.
Es salīdzināju 2025. un 2026. gada izdevumus. Civillietu un komerclietu izskatīšanas ilguma salīdzinājumā par visām instancēm Latvija no septītās vietas noslīdējusi uz devīto. Tas ir signāls izvērtēt, kas kavē lietu izskatīšanu un ko varam darīt, lai virzītos, piemēram, uz piekto vai trešo vietu. Savukārt administratīvo lietu izskatīšanas ilguma rādītājā pirmajā instancē esam pakāpušies no septītās uz sesto vietu.
Manuprāt, ļoti pozitīva ziņa tiesu sistēmai ir sabiedrības vērtējums par tiesu neatkarību. 2025. gadā tiesu un tiesnešu neatkarību par diezgan augstu vai ļoti augstu uzskatīja 42% aptaujāto Latvijā, bet 2026. gadā - 50%. Tas ir pieaugums par astoņiem procentpunktiem.
Digitalizācijas ziņā Latvija ir starp valstīm, kuru tiesās pieejams plašs digitālo rīku un pakalpojumu klāsts. Abos izdevumos šis vērtējums ir stabils. Atsevišķi pārskatā vērtēta arī bērniem pielāgota tiesvedība, un Latvijā ir nodrošināti visi tajā aplūkotie pamatelementi.
Vienlaikus finansējums tiesu sistēmai uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir zemāks par Eiropas Savienības vidējo līmeni. Tāpēc tiesu resursi un pieejamība mums varētu būt izaicinājums.
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Tiesu sistēmas pilnveide ir Tieslietu padomes darba kārtībā. Tajā darbojas dažādu tiesu un brīvo juridisko profesiju organizāciju pārstāvji, un pārstāvēta ir arī Satversmes tiesa. Padome vērtē šos rādītājus un strādā pie nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tieslietu padomes stratēģija 2026.-2030. gadam paredz trīs galvenos virzienus: stiprināt tiesu neatkarību un patstāvīgu pārvaldību, uzlabot tiesu darba efektivitāti un kvalitāti, kā arī vairot sabiedrības uzticēšanos un tiesu autoritāti.
Jāatceras, ka tiesu sistēma nemainās vienā dienā. Pārmaiņas ir iespējamas un jau notiek, taču tās ir kompleksas - ietver gan regulējuma izmaiņas, gan reformas. Ar viena regulējuma grozīšanu visu sistēmu uzlabot nevar - nepieciešams dažādu pasākumu kopums.
Man ir patiess prieks, ka no 1. janvāra tiesās ieviesīs tiesas jurista amatu, kas piecu gadu laikā pakāpeniski aizstās tiesneša palīga amatu. Šo darbu veiks kvalificēti juristi, sniedzot ļoti nozīmīgu atbalstu gan tiesnesim, gan tiesu sistēmai kopumā.
Likuma grozījumi ir tikai pirmais solis. Lai ieviestu jauno amatu, jānovērtē darbinieku atbilstība prasībām, jāizsludina konkursi un jāsagatavo amata apraksti, nosakot tiesas jurista funkcijas un kompetenci. Darbiniekiem, kuri vēl neatbilst jaunajām prasībām, pārejas laikā ir iespēja uzlabot savu sniegumu.
Tiesas jurista atalgojums ir augstāks nekā tiesneša palīgam. Lai to nodrošinātu, bija jāpārskata neaizpildītās tiesnešu amata vietas un jāpārdala tām paredzētais finansējums. Tas ir viens no pārmaiņu piemēriem. Redzu, ka ilgtermiņā jaunais amats būs liels ieguvums tiesu darbam un palīdzēs strādāt efektīvāk.
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Vēl viens ilgstoši sāpīgs jautājums ir garie kriminālprocesi. Tieslietu padome ir izveidojusi darba grupu kriminālprocesa efektivizācijai. Lai tā varētu efektīvi strādāt, grupa ir salīdzinoši neliela, taču tajā pārstāvētas dažādas profesijas. Tās uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajām pārmaiņām. Vai vajadzīgs jauns Kriminālprocesa likums, vai jāuzlabo atsevišķi procesa posmi - par to spriedīs darba grupa. Darbs ir sācies, taču rezultātiem vajadzīgs laiks.
Tiesu darba efektivitāti nevar vērtēt tikai pēc ātruma - tikpat svarīga ir nolēmumu kvalitāte, tiesas pieejamība un neatkarība. Darām visu, lai tiesu sistēma attīstītos un kalpotu cilvēkam. Nereti cilvēks tiesā nonāk tikai vienu reizi dzīvē un vēlas paļauties, ka spriedums būs kvalitatīvs, tiesisks un pieņemts saprātīgā laikā. Tieši to viņš sagaida no valsts un tiesas.
Vai valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt arī konstitucionālās sūdzības sagatavošanai?
Jā. No 1. jūnija ir uzlabota kārtība, kādā Satversmes tiesas procesā var saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Sociāli mazaizsargātām personām, kurām ir tiesības uz šo palīdzību, vairs nav vispirms pašām jāsagatavo konstitucionālā sūdzība un jāsaņem atteikums ierosināt lietu. Pieprasījums uzreiz jāiesniedz Tiesu administrācijā, kas lemj par palīdzības piešķiršanu. Ja palīdzība piešķirta, zvērināts advokāts jau sākotnēji izvērtē, vai ir pamats vērsties Satversmes tiesā, sniedz konsultāciju un, ja ir pamats, sagatavo konstitucionālo sūdzību. Ja lietu ierosina, palīdzība ietver arī personas pārstāvību tiesā.
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Laikā no 1. jūnija līdz 29. oktobrim bija saņemti trīs iesniegumi. Vienā gadījumā palīdzība piešķirta un norīkots advokāts. Otrajā tā atteikta, jo persona neiesniedza prasīto informāciju. Trešajā gadījumā Tiesu administrācija ir pieprasījusi papildu informāciju, lai noskaidrotu, kāpēc cilvēks vērsies pēc palīdzības. Tas ir labs sākums.