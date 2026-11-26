Zināms, par kādu summu nosolīta dzērumā braukušā bijušā ministra Reiņa Uzulnieka automašīna
Noslēgusies Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā krimināllietā izņemtās arestētās mantas - "Škoda Kodiaq" izsole, pārliecinājās Jauns.lv.
Iepriekš vēstīts, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra izsludināja krimināllietā izņemtās arestētās mantas transportlīdzekļa - "Škoda Kodiaq" izsoli.
Izsoles sākums tika noteikts 2026. gada 21. oktobrī, bet noslēgums - 2026. gada 20. novembrī.
Kā liecina aģentūras publiskotā informācija, automašīnas sākumcena bija 16000 eiro. Transportlīdzeklim tika organizēta izsole ar augšupejošu soli - 160 eiro.
Automašīnas nosolītā cena ir 20160 eiro. Nosolītās summas apmaksas termiņš noteikts 2026. gada 27. novembris. Vieglā transportlīdzekļa "Škoda Kodiaq" izlaiduma gads - 2022.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka ne tik sen Latvijas sabiedrību šokēja ziņa par tobrīd labklājības ministru Reini Uzulnieku, - viņš tika pieķerts vadām automašīnu vairāk nekā trīs promiļu alkohola reibumā.
Pēc šādas bezatbildīgas rīcība Uzulnieks zaudēja ministra amatu. Vēlāk mediji vēstīja, ka elektronisko izsoļu vietnē izvietots sludinājums, kurā, visticamāk, pārdošanā nonācis ministra auto.