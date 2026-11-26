Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir traucēta atsevišķu deklarāciju sagatavošana.
Sabiedrība
Šodien 09:17
VID brīdina par problēmām: šorīt nav pieejami vairāki svarīgi pakalpojumi
Ceturtdienas rītā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir traucēta atsevišķu deklarāciju sagatavošana, liecina dienesta paziņojums sociālajā tīklā "Facebook".
Tāpat sistēmā patlaban nav pieejamas sadaļas "Reģistri", "Algas nodokļu grāmatiņa" un "Maksājumi".
VID norāda, ka dienests strādā pie traucējumu novēršanas, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu EDS darbību pilnā apjomā, kā arī atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par sapratni.