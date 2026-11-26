Attēlam ir ilustratīva nozīme.
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Šodien 07:51
Agrā rīta stundā Bauskā "BMW" vadītāja ar auto ietriecas mājas sienā un izgāž ārdurvis
Bauskā rīta agrumā kāda "BMW" automašīnas vadītāja ietriekusies ēkas sienā, sabojājot fasādi un izgāžot ārdurvis, taču par nodarītajiem postījumiem viņai nebūs jāatbild, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Negadījums noticis ap plkst. 8 Rīgas ielā. Trieciena rezultātā sabojāta mājas fasāde un teju pilnībā izlauztas dzīvokļa ārdurvis, bet spēkrats pēc avārijas palicis uz ietves šķērsām brauktuvei. "BMW" vadītāja guvusi vieglas traumas un nonākusi mediķu aprūpē.
Kā noskaidrojis raidījums, avārija nav notikusi "BMW" vadītājas vainas dēļ. Sieviete braukusi pa Rīgas ielu, bet krustojumā par satiksmes drošību nav pārliecinājies "Volkswagen" vadītājs, izbraucot no mazākas nozīmes ceļa.
Policija par negadījuma izraisītāju atzinusi tieši "Volkswagen" spēkrata vadītāju. Alkohola reibums iesaistītajiem nav konstatēts, un avārijas iemesls bijusi autovadītāja neuzmanība.