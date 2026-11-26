Sniegs un apledojums šorīt daudzviet Latvijā padarījis ceļus ļoti slidenus
Ceturtdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Ap plkst. 6.30 slideno posmu kaisīšanā ar pretslīdes materiāliem un ceļu uzturēšanas darbos bija iesaistītas 74 ziemas tehnikas vienības.
Visā garumā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Tallinas šoseju, abiem Rīgas apvedceļiem (Baltezers–Saulkalne un Salaspils–Babīte), Jelgavas šoseju, Ventspils šoseju un Rēzeknes apvedceļu.
Atsevišķos posmos braukšana ir apgrūtināta arī pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Stalbei, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Saulesdārzam un no Izvaldas līdz Paterniekiem, kā arī pa Bauskas šoseju no Ķekavas apvedceļa līdz Grenctālei, tostarp uz Ķekavas apvedceļa.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas posmos no Rīgas līdz Mazblīdenei un no Kalvenes līdz Liepājai, uz autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava) no Liepājas līdz Rucavai, uz Rēzeknes šosejas no Varakļāniem līdz Terehovai, kā arī uz autoceļa Grebņeva–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Grebņevas līdz Rušeņicai.
Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta Liepājas, Ventspils, Talsu, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Rīgas, Cēsu, Alūksnes, Madonas, Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar ziemīgajiem laikapstākļiem, ieplānot ceļam papildu laiku, kā arī izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un drošu distanci.
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Uzņēmumā atgādina, ka no 16. oktobra līdz 15. aprīlim valsts autoceļu tīklā ir spēkā ziemas uzturēšanas sezona, kuras laikā ceļu uzturētāji strādā visu diennakti, sekojot līdzi laikapstākļiem un nepieciešamības gadījumā veicot pretapledojuma apstrādi vai sniega tīrīšanu.
Ar aktuālajiem braukšanas apstākļiem iespējams iepazīties kartē LVC tīmekļvietnē "lvceli.lv". Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem novērojumiem uz valsts ceļiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555 vai rakstot uzņēmuma kontos sociālajos tīklos "X" un "Facebook".