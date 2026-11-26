Ceturtdienas vakarā sāks pastiprināties sals.
Sabiedrība
Šodien 07:02
Ceturtdien sals pieņemsies spēkā: sinoptiķi brīdina par temperatūras krišanos
Ceturtdienas vakarpusē Latvijā, sākot no ziemeļaustrumiem, skaidrosies debesis un līdz ar to pastiprināsies sals, prognozē sinoptiķi.
Diena būs lielākoties mākoņaina, saulaināka Kurzemē. Vietām nedaudz līs un snigs. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi. Vakarā Vidzemē un Latgalē gaidāms sals līdz sešiem grādiem.
Rīgā brīžiem iespējami nelieli nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, kas pāries ziemeļaustrumu vējā. Maksimālā gaisa temperatūra būs +2..+4 grādi, vakarā termometra stabiņš noslīdēs zem nulles.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1025 hektopaskāli jūras līmenī.