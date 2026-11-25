Ivans Zaharovs (foto: Valsts policija)
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Šodien 21:29
Meklē no Lubānas ielas Rīgā izbraukušo un pazudušo Ivanu Zaharovu, kuram var būt veselības problēmas
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1956. gadā dzimušo Ivanu Zaharovu, kurš šā gada 25. novembrī ap pulksten 13.00 ar automašīnu "BMW" ar valsts reģistrācijas numura zīmi KM227 izbrauca no adreses Rīgā, Lubānas ielā un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Personai iespējamas veselības problēmas.
Ivans Zaharovs (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums ap 173 cm, īsi, sirmi mati. Bija ģērbies tumši zilā jakā, tumši zilās džinsu biksēs, melnos ziemas zābakos ar oranžām šņorēm, melnā cepurē.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!