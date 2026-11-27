"Esmu laimīga un priecīga!" Mirdza Zīvere lepna par vīram Zigmaram Liepiņam piešķirto apbalvojumu
Svinīgā ceremonijā 18. novembrī Rīgas pilī par Atzinības krusta lielkrusta komandieri iecelts komponists Zigmars Liepiņš. Lepnumu par vīra sasniegumu neslēpa viņa dzīvesbiedre, dziedātāja un producente Mirdza Zīvere, kura uz ceremoniju bija ieradusies kopā ar abu dēlu, diriģentu Jāni Liepiņu.
"Protams, esmu laimīga un priecīga! Šāda atzinība ļoti atbalsta, uzmundrina un iedvesmo cilvēku. Dzīvē jau ir visādi – gan kāpumi, gan kritumi –, tāpēc ir patīkami saņemt šādu novērtējumu,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzina dziedātāja Mirdza Zīvere. Viņa neslēpj, ka ģimenei ziņa par apbalvojumu bijusi negaidīta. “Iepriekš neko nezinājām,” atklāj Zīvere. Latviešu estrādes mūzikā Mirdza Zīvere sevi spoži apliecināja pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, taču 1989. gadā aktīvo skatuves karjeru pārtrauca, pievēršoties producēšanas un pasākumu režijas darbam.
Abi ir pensionāri
Vaicāta, kā šobrīd paiet abu ikdiena un vai pēc aktīvajiem darba gadiem izdevies atrast vairāk laika atpūtai, Zīvere atzīst: “Ak, mēs jau tagad esam pensionāri!” Tomēr tas nenozīmē, ka abi ar vīru dzīvo bez nodarbēm. Viņa daudz lasa, seko līdzi dēla Jāņa gaitām un mazbērnu dzīvei, kā arī vīra muzikālajām aktivitātēm. Pēdējā laikā esot īpaši aizrāvusies ar literatūru. “Esmu diezgan rūpīga lasītāja – izlasu katru vārdu. Piemēram, Zigmars mēdz lasīt pa diagonāli, bieži vien vairāk informācijas iegūšanas nolūkā. Bet man patīk izlasīt katru vārdu un pašai iztēloties, kā viss aprakstītais izskatās,” stāsta dziedātāja. Vaicāta par ceļojumu iecerēm, Zīvere atklāj, ka pagaidām konkrētu plānu nav. Lai gan ceļošana abiem ļoti patīk, šobrīd ģimene labprātāk bauda ikdienu dzimtenē.
Zigmars Liepiņš un Mirdza Zīvere izved pastaigāties patversmes suņus
Jūtas pagodināts
“Esmu pārsteigts un jūtos ļoti augstu novērtēts. Tas ir ļoti pagodinoši un ārkārtīgi augsts novērtējums,” par iegūto atzinību sacīja Zigmars Liepiņš. Vaicāts, ko viņš ieteiktu cilvēkiem, kuri arī kādreiz vēlētos saņemt šāda līmeņa novērtējumu, komponists uzsvēra, ka tam nevajadzētu būt pašmērķim. “Šī iemesla dēļ jau neviens nestrādā. Tas vienkārši notiek vai nenotiek. Cilvēki jau būtībā gaida atzinību. Tā ir svarīga ikvienam, sākot jau no brīža, kad mazs bērniņš sper pirmo solīti. Vecāku uzslava un novērtējums bērnam ir ļoti svarīgi. Tā tas turpinās cauri laikiem. Mēs daudz ko savā dzīvē darām ne jau tādēļ, lai saņemtu atzinību. Bet atzinība tāpat ir tā, kas mūs iedvesmo,” savu skatījumu pauda komponists.
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Valdītāji ir novirzījušies no pareizā ceļa
“Vienīgais, kas mani šobrīd interesē, ir realizēt darbu, kura nosaukums ir "Apokalipse". Citu interešu man nav,” vaicāts par turpmākajām radošajām iecerēm, lakonisks bija komponists. Sarunā Liepiņš atklāja arī savas bažas par Latvijas un pasaules drošību. “Mēs esam bažīgi. Domāju, ka cilvēki ir ļoti novirzījušies no pareizā ceļa. Ne jau tauta, bet dažādi vadītāji, valdītāji un valdnieki. Viņi ir aizmirsuši, kas ir baušļi, kas ir Dieva vārds un kāda ir cilvēka vieta uz šīs Zemes.”
Dēls lepojas ar vecākiem
Uz svinīgo ceremoniju bija ieradies arī Liepiņa un Zīveres dēls Jānis Liepiņš, kurš pats izvēlējies diriģenta profesiju. “Visu savu dzīvi esmu lepojies ar savu ģimeni. Protams, ar tēvu, bet arī ar mammu. Vienmēr esmu juties droši un atbalstīts. Manā gadījumā tas ir īpaši svarīgi, jo arī pats turpinu savu ceļu mūzikā. Mēs varam runāt par dažādām profesionālām lietām, kas interesē gan mani, gan viņus. Un dalīties pieredzē,” atklāj Jānis. Pēc septiņiem Vācijā pavadītiem gadiem diriģents atgriezies Latvijā. Viņš strādājis Manheimas Nacionālajā teātrī par pirmo kapelmeistaru, bet pašlaik darbojas kā brīvmākslinieks un piedalās dažādos muzikālos projektos. “Man ir prieks būt Latvijā un ģimenes tuvumā,” atzina komponista dēls.
Ordeņiem atvēlēta īpaša atvilktne
Runājot par tēva iecelšanu Atzinības krusta lielkrusta komandiera godā, Liepiņš juniors neslēpa prieku un lepnumu. “Esmu ārkārtīgi laimīgs. Šis ir īpašs notikums. Atceros, ka biju klāt arī tad, kad tēvam tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Man ir prieks, ka arī šoreiz varu būt līdzās.” Vaicāts, vai ģimenes mājās tēva apbalvojumiem ierādīta īpaša vieta, Jānis atklāja, ka ordeņiem paredzēta atsevišķa atvilktne. Svinīgos notikumos tos izņem un piesprauž pie apģērba. “Man personīgi ļoti patīk ordeņu mazās versijas, kuras var piespraust. Tās ir ļoti skaistas!”
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