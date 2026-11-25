Igaunijas premjers Mihals skarbi komentē Kulberga pārmetumu par "kļūdaino" lēmumu robežas ar Krieviju slēgšanā
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals reaģējis uz Ministru prezidenta Andra Kulberga paziņojumu, kurā viņš par kļūdainu nodēvējis Igaunijas lēmumu slēgt robežu ar Krieviju.
Latvijas premjers Kulbergs intervijā televīzijas kanālam TV3 kritizēja Igaunijas rīcību, norādot, ka priekšvēlēšanu periodā tā pieņēmusi pārsteidzīgu lēmumu par robežas slēgšanu. Viņaprāt, šādi jautājumi būtu bijuši saskaņoti jāapspriež visām Baltijas valstīm, jo jebkāda transporta un preču plūsmu novirzīšana ietekmē arī Latviju un Lietuvu.
Mihals paziņoja, ka aicinājumu vietā Latvijai vajadzētu spert konkrētus soļus Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pārtraukšanai. Vienlaikus viņš pauda cerību, ka Latvija tomēr pieņems lēmumu par robežas slēgšanu, vēsta “delfi.ee”.
“Uzskatu, ka no drošības viedokļa tas bija ļoti saprātīgs lēmums,” par robežšķērsošanas punktu slēgšanu sacīja premjerministrs Mihals. “Ja raugāmies uz vairāku gadu laikā spertajiem soļiem, tad 2024. un 2025. gadā īstenojām dažādus pasākumus, lai mazinātu Krievijas klātbūtni mūsu valstī. Tas ietvēra gan diplomātu skaita samazināšanu, gan citus pasākumus. Arī robežas jautājumā soli pa solim virzījāmies uz priekšu. Kā jau esmu teicis - diezgan pārliecinoši un, iespējams, pat nedaudz lēni.”
“Tas nozīmēja, ka vispirms saīsinājām robežšķērsošanas punktu darba laiku, pēc tam ieviesām pilnīgu muitas kontroli un tā tālāk. Līdz ar to šāda lēmuma pieņemšana bija visai paredzama,” norādīja Mihals. “Runājot par Latviju, piemēram, kad ieviesām pilnīgu muitas kontroli, mēs informējām Latvijas pusi par saviem plāniem un aicinājām rīkoties tāpat. Viņi atbildēja, ka saglabās uz risku novērtējumu balstītu kontroli un uzskata to par pietiekamu. Tieši to viņi mūsu pārstāvjiem sacīja 2024. un 2025. gadā.”
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“Es vēl piebilstu vienu lietu. Latvieši paši aicināja apturēt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu. Bet mēs, igauņi, esam vienkārši ļaudis - valdībā pieņēmām lēmumu un teicām: labi. Savukārt latvieši paziņoja, ka viņiem tas neizdodas un viņi vērsīsies pie Eiropas,” sacīja premjerministrs. “Tāpēc es teiktu — vairāk darīt un mazāk šādu aicinājumus. Tiksim galā. Igaunija to ir izdarījusi."
“Es jau iepriekš esmu runājis ar Latvijas premjerministru, bet tagad no šejienes dodos taisnā ceļā uz lidmašīnu, un mēs šo jautājumu apspriedīsim Briselē,” stāstīja Mihals. “Es iesaku arī Latvijai slēgt savu robežu un ceru, ka tā spers attiecīgus soļus. Zinu, ka pašlaik Latvijā tiek veikta situācijas analīze.”
Uz jautājumu, vai Kulberga, bija taisnība, Igaunijas lēmumu slēgt robežu saistot ar gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, Mihals norādīja, ka Igaunija visu darīja drīzāk lēni, un piebilda, ka līdz šim ir noskaidrots, ka Krievija ir atbildīga par 12 pret Igauniju vērstiem uzbrukumiem. “Tāpēc ir jārīkojas. Tas pats attiecas uz Krievijas graudiem. Aicinu arī kaimiņvalstis spert attiecīgus soļus.”
Jaun.lv jau vēstīja par Mihala teikto, ka nākamais solis varētu būt arī dzelzceļa robežšķērsošanas punkta Narvā slēgšana. Robežšķērsošanas punkts Narvā pašlaik ir vienīgais dzelzceļa robežšķērsošanas punkts uz Igaunijas un Krievijas robežas. Robežšķērsošanas punkts Koidulā tika slēgts jūlijā, kas Krievija slēdza savā pusē esošo robežšķērsošanas punktu "Pečori-Pskovskije".
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Igaunijas valdība 20. novembrī nolēma slēgt visus autoceļu robežšķērsošanas punktus starp Igauniju un Krieviju. Robežšķērsošanas punkti Narvā, Luhamā, Koidulā un Sātsē tiks slēgti gājējiem un transportlīdzekļiem, sākot no 1. decembra plkst. 7. Dzelzceļa kravu pārvadājumi turpināsies. Valdība paziņoja, ka lēmums pieņemts, reaģējot uz Krievijas izlūkdienestu sabotāžas uzbrukumiem, kas bija vērsti pret Igaunijas aizsardzības nozares uzņēmumiem.
Jau vēstīts, ka naktī uz 14. novembri notika mēģinājums uzbrukt dronu ražotāja "Threod Systems" ēkai Vīmsi nolūkā izraisīt sprādzienu un aizdedzināt ēku. Incidentā neviens necieta, un uzņēmuma ražošanas un piegādes spējas nav ietekmētas. Igaunijas Drošības policijas (KaPo) un Policijas un robežsardzes departamenta darbinieki aizturēja astoņus Latvijas valstspiederīgos saistībā ar šo lietu.
Savukārt naktī uz 15. augustu Tallinas Lasnamē rajonā aizdegās ēka, ko izmanto aizsardzības rūpniecības uzņēmums "Milrem Robotics". Septembra vidū Latvija nodeva Igaunijai trīs Latvijas pilsoņus, kas tiek turēti aizdomās par dedzināšanu. Igaunijas tiesa viņiem noteikusi drošības līdzekli apcietinājumu. KaPo septembrī paziņoja, ka uzbrukums "Milrem Robotics", kura ražotie bezpilota sauszemes kāpurķēžu transportlīdzekļi "THeMIS" tiek piegādāti Ukrainai, bija sabotāžas akts, ko pasūtīja Krievijas specdienesti.