Anžela Volmane-Pikse (foto: Valsts policija)
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Šodien 20:17
Meklē Rīgā pazudušo,1999. gadā dzimušo Anželu Volmani-Piksi
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1999. gadā dzimušo Anželu Volmani-Piksi, kura šā gada 20. novembrī izgāja no adreses Rīgā, Burtnieku ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Anžela Volmane-Pikse (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums ap 160 cm, melni, gari, viļņaini mati. Parasti ģērbjas džinsos, sarkanos sporta apavos, melnā ādas jakā, līdzi zila mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!