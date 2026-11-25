Ārlietu ministrija reaģē uz Krievijas paziņojumu par nespēju maksāt pensijas saviem militārajiem pensionāriem Latvijā
Latvijas Ārlietu ministrija komentējusi Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumu par nespēju izmaksāt pensijas Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem, ja pēc vietējo varasiestāžu pieprasījuma tiks slēgta sociālās apgādes nodaļa pie Krievijas vēstniecības Konsulārās nodaļas.
Latvija nav pieprasījusi un nepieprasa slēgt sociālās nodrošināšanas nodaļu pie Krievijas vēstniecības Konsulārās nodaļas, paziņoja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Līga Jermacāne. ĀM noraida kā nepatiesu Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumu par Latvijas prasību slēgt šo nodaļu.
ĀM skaidro, ka Latvija pieprasījusi Krievijai vienādot abu valstu vēstniecībās nodarbināto vietējo līgumdarbinieku skaitu, piemērojot diplomātijā ierasto savstarpējības jeb reciprocitātes principu. Kopš 2026. gada 1. janvāra Latvijas vēstniecība Krievijā vairs nenodarbina nevienu vietējo līgumdarbinieku.
Pēc ĀM paustā, Krievijas 2025. gada nogalē vienpusēji ieviesto ierobežojumu dēļ Latvijas vēstniecība Krievijā vairs nevar tieši un drošā, Krievijas nekontrolētā veidā nodarbināt vietējos līgumdarbiniekus un nodrošināt vēstniecības funkciju efektīvu izpildi. Latvija vairākkārt piedāvājusi Krievijai vienoties par tiešu līgumdarbinieku nodarbināšanu, taču Latviju apmierinošs risinājums nav rasts. ĀM uzsver, ka līgumdarbinieku neesamība netraucē Krievijas vēstniecībai Latvijā pārdalīt darbinieku pienākumus, kā to bijusi spiesta darīt Latvijas vēstniecība Maskavā.
ĀM atgādina, ka spēkā ir 1994. gada 30. aprīlī parakstītā Latvijas un Krievijas valdību vienošanās par Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību. Vienošanās paredz, ka militāro pensionāru pensiju un pabalstu noteikšanas, pārrēķinu un izmaksas noteikumu jautājumus risina sociālās nodrošināšanas nodaļa pie Krievijas vēstniecības Konsulārās nodaļas. Savukārt Latvija apņēmusies veicināt nodaļas normālu funkcionēšanu, piešķirot nepieciešamās telpas un sniedzot nepieciešamos pakalpojumus.
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Latvija vairākkārt apliecinājusi Krievijai, ka pilnībā ievēro un pilda vienošanās nosacījumus. ĀM uzsver, ka Latvija arī aicinājusi Krieviju turpināt konsekventi pildīt vienošanās saistības, risinot militāro pensiju un pabalstu izmaksu jautājumus.
Šajā sakarā Krievijas Ārlietu ministrija pirmdien izsaukusi Latvijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Ramonu Krasovsku. "Oficiālajai Rīgai izteikts aicinājums izvērtēt tās pieprasītā soļa humanitārās sekas, ņemot vērā to, ka daudziem saņēmējiem pensija ir vienīgais ienākumu avots," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā. Par to, ka Latvija pieprasījusi atlaist visus sociālās apgādes nodaļas darbiniekus, Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja sestdien.
Krievija maksā pensijas militārajiem pensionāriem un to ģimenes locekļiem saskaņā ar 1994. gada starpvalstu līgumu. Saskaņā ar Krievijas Ārlietu ministrijas datiem tas attiecas uz nepilniem 6000 cilvēku, kuru vidū ir gan Krievijas, gan Latvijas pilsoņi.