Viestura Meikšāna grāmatas "93 triki izcilai publiskajai runai" prezentācija
2026. gada 25. novembrī notika režisora Viestura Meikšāna grāmatas "93 triki izcilai publiskajai runai" prezentācijas pasākums.
FOTO: savu grāmatu par trikiem publiskas runāšanas uzlabošanai prezentē režisors Viesturs Meikšāns
Trešdien, 25. novembrī, tirdzniecības centrā "Spice" notika režisora Viestura Meikšāna grāmatas "93 triki izcilai publiskajai runai" prezentācijas pasākums.
Grāmatā apkopoti praktiski paņēmieni, ieteikumi un konkrēti piemēri, kas palīdz veidot pārliecinošas, dzīvas un aizraujošas prezentācijas un publiskās uzstāšanās. Grāmatas pamatā ir Viestura Meikšāna daudzu gadu pieredze darbā ar publisko runu, kā arī piemēri no reālām sapulcēm, prezentācijām un konferencēm. Tajā apkopoti 93 praktiski triki, kas sakārtoti 17 nodaļās un aptver dažādus publiskās uzstāšanās aspektus – no runas ievada un struktūras veidošanas līdz argumentēšanai, humora izmantošanai, stāstniecībai un uztraukuma kontrolei. “93 triki izcilai publiskajai runai” neesot akadēmisks kurss vai teorētisku padomu apkopojums, bet gan praktiska rokasgrāmata, pie kuras atgriezties pirms svarīgas uzstāšanās. Tajā lasītājs atradīšot konkrētus vārdus, frāzes un teikumus dažādām situācijām – kā piesaistīt auditorijas uzmanību, kā noturēt klausītāju interesi, kā pārliecinoši izklāstīt savu domu un kā veidot uzrunu, kas paliek atmiņā.
“Pēc laika, kad vairākus gadus pieradām komunicēt attālināti, cilvēki atkal arvien vairāk tiekas un runā klātienē. Taču prasme pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā nav pašsaprotama, tā ir regulāri jātrenē, citādi tā pamazām zūd. Mūsdienās lielu daļu rakstīto tekstu mūsu vietā var sagatavot mākslīgais intelekts, taču iziet auditorijas priekšā, uzrunāt cilvēkus un pārliecināt viņus joprojām ir cilvēka uzdevums. Arī līderiem ir svarīgi saprast, ka mākslīgais intelekts nebūs glābiņš un būs jāstrādā arī pašiem. Šī grāmata ir aicinājums pievērsties savai izaugsmei un komunikācijas prasmju pilnveidošanai. Pašizaugsme nesākas 1. janvārī, bet gan ar iekšēju lēmumu, ka vēlies kaut ko mainīt. Tiesa, tuvojošais jaunais gads var būt labs pamudinājums šo lēmumu pieņemt jau tagad, “ skaidro grāmatas autors Meikšāns, profesionāls teātra un operas režisors, kurš savas karjeras laikā veidojis vairāk nekā 30 iestudējumu un jau 20 gadus strādā ar vadošajiem Latvijas teātra un operas māksliniekiem.