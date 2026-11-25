Eiropā sākusies gripas epidēmija, Latvijā pieaugusi saslimstība ar Covid-19 un pneimoniju
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā, 47. nedēļā Latvijā gripas aktivitāte joprojām saglabājas zemā līmenī gan primārajā veselības aprūpē, gan stacionēto pacientu vidū, savukārt Covid-19 izplatība ir pieaugusi. Gripas epidēmijas slieksnis nav sasniegts.
Pacienti ar akūtu elpceļu infekciju (AEI) simptomiem veidoja 17 % no kopējā pacientu skaita, kas vērsās monitoringā iesaistītajās 48 ģimenes ārstu praksēs – tikpat, cik iepriekšējā nedēļā. Aizvadītajā nedēļā gripa klīniski noteikta 10 pacientiem, saslimstībai samazinoties no 29,5 līdz 13,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.
Saslimstība ar citām akūtām elpceļu infekcijām saglabājusies aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī – reģistrēti 1 056,0 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (iepriekšējā nedēļā – 1 061,1). Savukārt saslimstība ar pneimoniju pieaugusi par 29,3 % – no 16,7 līdz 21,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.
Laboratoriskās uzraudzības dati liecina, ka Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 47. nedēļā gripas vīruss apstiprināts 2,8 % izmeklēto paraugu (iepriekšējā nedēļā – 2,3 %). No septiņiem apstiprinātajiem gripas vīrusiem seši bija A tipa un viens B tipa. Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) konstatēts vienā (0,4 %) izmeklētajā paraugā. Savukārt laboratoriski apstiprināto SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars dubultojies, sasniedzot 6,4 % (salīdzinot ar 3,1 % iepriekšējā nedēļā), un arī notekūdeņu monitoringa dati uzrāda vīrusa RNS koncentrācijas pieaugumu.
Monitoringā iekļautajās 10 slimnīcās stacionēto pacientu īpatsvars ar smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI) bija 2,7 % no kopējā stacionēto pacientu skaita (iepriekšējā nedēļā – 3,0 %). Starp izmeklētajiem SARI pacientiem astoņiem (3,0 %) apstiprināta SARS-CoV-2 infekcija, septiņiem (2,6 %) – A tipa gripa, bet vienam (1,7 %) – RSV infekcija. Aizvadītajā nedēļā nav saņemti jauni ziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar gripas infekciju (kopš sezonas sākuma ziņots par vienu nāves gadījumu pacientam ar A tipa gripu un diviem – ar Covid-19 infekciju).
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Starptautiskie dati liecina, ka PVO Eiropas reģionā jau ir sākusies sezonālās gripas epidēmija – 46. nedēļā gripas pozitīvo paraugu īpatsvars primārās veselības aprūpes monitoringa iestādēs saglabājās 11 % līmenī, jau vairāk nekā divas nedēļas pēc kārtas pārsniedzot 10 % slieksni.
SPKC atgādina, ka visas šai sezonai paredzētās gripas vakcīnas ir ievestas Latvijā un piegādātas ārstniecības iestādēm. Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi sazināties ar savu ģimenes ārsta praksi vai vakcinācijas kabinetu, lai noskaidrotu vakcinācijas iespējas un pieteiktos vakcinācijai. Savukārt ģimenes ārsti aicināti nepieciešamības gadījumā sazināties ar vakcīnu piegādātājiem, lai precizētu vakcīnu saņemšanas kārtību.
Novembris joprojām ir piemērots laiks vakcinācijai pret gripu, lai nodrošinātu aizsardzību pret smagu slimības norisi un komplikācijām līdz pat gripas aktīvas izplatības sezonas beigām. Īpaši svarīgi vakcinēties ir cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts smagas slimības norises risks.
Saskaņā ar vienotās veselības nozares statistikas informācijas sistēmas datiem līdz 24. novembrim Latvijā pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātām vakcīnām vakcinēti 100 222 iedzīvotāji (47. nedēļas beigās – 93 328), savukārt pret Covid-19 vakcinēti 6 120 iedzīvotāji (47. nedēļas beigās – 5 847).
Valsts apmaksātai vakcinācijai pret gripu šajā sezonā pieejamas vairākas vakcīnas, tostarp intranazālā vakcīna Fluenz, kas paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuri pieder noteiktām veselības riska grupām. Pieejama arī vakcīna Efluelda, kas paredzēta iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Savukārt vakcīna Vaxigrip paredzēta citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, tostarp pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām.
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Ārstniecības iestādēm ir piegādātas arī pielāgotās Comirnaty XFG vakcīnas vakcinācijai pret Covid-19. Vakcinācija pret Covid-19 ikvienam iedzīvotājam ir bez maksas. Vakcināciju pret gripu un Covid-19 iespējams veikt vienlaikus, viena ārsta apmeklējuma laikā.
Aktuālajiem gripas, Covid-19 un citu akūtu elpceļu infekciju izplatības datiem iespējams sekot līdzi SPKC tīmekļvietnē pieejamajā interaktīvajā informācijas panelī.