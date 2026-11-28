Ogre aicina izbaudīt Ziemassvētku burvību - arī šogad kursēs Muzikālais vilciens
Ogre, kas visā Latvijā kļuvusi pazīstama ar savu īpašo Ziemassvētku noformējumu, krāšņajām gaismas dekorācijām un svētku atmosfēru, arī šogad aicina ikvienu izbaudīt gada gaišāko svētku gaidīšanas laiku. Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar vilciena pasažieru pārvadātāju “Vivi” arī šogad organizēs Muzikālā vilciena reisus, ļaujot Ziemassvētku noskaņu sajust jau ceļā uz Ogri.
Pirmais Muzikālā vilciena reiss uz Ogri notiks Pirmajā adventē - 29. novembrī, kad Ogrē tiks iedegta pilsētas galvenā Ziemassvētku egle un svētku rotājumi, savukārt otrais reiss paredzēts 20. decembrī, kad Ogrē norisināsies lielais Ziemassvētku gadatirgus.
“Gadu gaitā Ogre ir kļuvusi par iecienītu Ziemassvētku laika galamērķi, un mums ir patiess prieks, ka pilsētas svētku noformējumu ik gadu novērtē ne tikai mūsu novada iedzīvotāji, bet arī viesi no visas Latvijas. Veidojot svētku noformējumu un pasākumu programmu, vēlamies radīt īpašu atmosfēru, kurā cilvēki var nesteidzīgi pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem, gūt prieku un skaistas atmiņas. Aicinām arī šogad ikvienu atbraukt uz Ogri, iepazīt mūsu novadu un izbaudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
29. novembrī Muzikālais vilciens no Rīgas aties plkst. 15.09 maršrutā Rīga - Lielvārde. Brauciena laikā pasažierus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs muzikālie rūķi no grupas “Sunny Groove Dixie”, kuri pēc ierašanās Ogrē plkst. 16.00 turpinās uzstāties arī Ogres pilsētas skvērā.
No plkst. 16.00 līdz 20.00 Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielas gājēju posmā norisināsies Pirmās adventes tirdziņš, kurā varēs sarūpēt svētku dāvanas, iegādāties vietējo tirgotāju piedāvātos labumus, kā arī baudīt siltus dzērienus un gardumus.
Plkst. 18.00 tiks iedegta Ogres galvenā Ziemassvētku egle un pilsētas svētku rotājumi, ļaujot ikvienam klātesošajam pirmajam izbaudīt šā gada Ziemassvētku noformējumu. Svētku programma turpināsies ar rotaļprogrammu bērniem “Brīnumu lādes noslēpumi” un tikšanos ar Ziemassvētku vecīti.
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“Ogres krāšņais Ziemassvētku noformējums gadu gaitā ir kļuvis par vienu no pilsētas atpazīstamības zīmēm, tomērmums ir svarīgi, lai īpaša Ziemassvētku noskaņa valdītu ne tikai Ogrē, bet arī ikvienā mūsu novada pilsētā un pagastā. Līdz ar Ogres galvenās egles un pilsētas rotājumu iedegšanu svētku gaismas iemirdzēsies visā novadā, izgaismojot arī akcijas “Ziemassvētku egļu stāsts” dalībnieku izrotātās egles. Šīs tradīcijas lielākā vērtība ir mūsu novada cilvēku iesaiste – iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības iestādes ar savu radošumu un iniciatīvu kopīgi veido svētku noskaņu. Tieši cilvēku vēlme iesaistīties, radīt skaistumu un dalīties svētku priekā piešķir Ziemassvētkiem mūsu novadā īpašu nozīmi,” turpina Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
Otrais Muzikālā vilciena reiss uz Ogri notiks 20. decembrī, kad pilsētā norisināsies lielais Ziemassvētku gadatirgus.
Vilciens no Rīgas aties plkst. 15.09, Ogrē ierodoties plkst. 15.50. Arī šajā reizē grupa “Sunny Groove Dixie” priecēs pasažierus brauciena laikā, savukārt no plkst. 16.00 mūziķi radīs svētku atmosfēru Ogres pilsētas skvērā.
Tas būs lielisks iemesls vēl pirms Ziemassvētkiem doties uz Ogri - sarūpēt svētku dāvanas, baudīt gadatirgus piedāvājumu, doties pastaigā pa krāšņi izgaismoto pilsētu un pavadīt laiku kopā ar saviem tuvākajiem.