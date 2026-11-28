Siguldas novads pošas Ziemassvētkiem: kur un kad iemirdzēsies svētku egles?
No 29. Novembra Siguldā un novada pagastos iemirdzēsies svētku egles. Rūpējoties par svētku noskaņas radīšanu, visā novada teritorijā uzsākta Ziemassvētku dekorāciju uzstādīšana.
Svētku egļu iedegšanu novadā papildinās muzikālas izrādes, rotaļas un dažādi pārsteigumi, aicinot gan lielus, gan mazus kopīgi ieskandināt Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Iepazīsties ar gaidāmo pasākumu programmu!
29. NOVEMBRĪ
Plkst. 16.00 pie Siguldas pagasta Kultūras nama Ziemassvētku egles iedegšana ar muzikālu programmu “Kad pilsētā iemirdzas Ziemas svētki”.
Līdz ar pirmo Adventa laiku Siguldas pagasta Kultūras nama pagalms pārvērtīsies par vietu, kur sākas Ziemassvētku gaidīšanas stāsts. Šogad apkaimes egles iedegšana aicinās lielus un mazus ļauties muzikālam piedzīvojumam, kurā satiksies šķietami nesavienojamais – aukstums un siltums, maģiskā Leduspuķe un Lauvēns.
Kad apkaimes lielā egle atsakās mirdzēt, sākas īpaša misija – atrast un atmodināt pazudušās Ziemassvētku gaismas dzirkstis. Ceļā uz brīnumu abi neparastie tēli atklās, ka pat visdažādākie spēki var apvienoties kopīgam mērķim – lai Ziemassvētku gaisma atkal iemirdzētos.
Muzikālajā programmā “Kad pilsētā iemirdzas Ziemassvētki” apmeklētāji varēs sekot līdzi aizraujošajam stāstam, baudīt svētku melodijas un kopā piedzīvot brīdi, kad apkaimes egle iemirdzas Ziemassvētku gaismās.
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Pasākums būs īpašs brīdis, lai kopā ar ģimeni, draugiem un kaimiņiem ieskandinātu Ziemassvētku gaidīšanas laiku, sajustu svētku tuvošanos un ļautos gaismas, mūzikas un brīnuma noskaņai.
Plkst. 16.00 pie Mores Tautas nama Ziemassvētku egles iedegšana “Rūķu mammas nedienas Morē”.
3. DECEMBRĪ
Plkst. 18.00 Inciema muižas parkā Ziemassvētku egles iedegšana un muzikāla izrāde ar rotaļām “Ziemassvētku egles gaismas mednieki”.
4. DECEMBRĪ
Plkst. 17.00 Gaujas ciemā Ziemassvētku egles iedegšana un izrāde “Alises Brīnumziema”. Kopā ar Alisi un viņas draugiem Zaķi un Češīras kaķi iedegsim svētku egli! Tās iedegšana būs burvestīga, ar sausā ledus efektiem, spožajām neona gaismiņām un īstu konfekšu lietu!
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Plkst. 18.00 Mālpils Kultūras centra pagalmā Ziemas svētku egles iedegšana, vēstuļu namiņa atklāšana un muzikālā izrāde “Pazudusī Ziemassvētku vēstule”.
Plkst. 18.00 aiz Krimuldas Tautas nama – egles iedegšana un muzikālā izrāde ar rotaļām “Ziemassvētku egles gaismas mednieki”.
Plkst. 18.30 Inčukalnā iemirdzēsies svētku eglīte, kur arī viesosies “Alises Brīnumziema”.
Plkst. 20.00 Egļupes ciemā notiks eglītes iedegšanas pasākums, kur izrāde “Alises Brīnumziema” noslēgs savu ceļojumu.
5. DECEMBRĪ
Plkst. 17.00 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā – Ziemassvētku egles iedegšanas pa sākums un Ziemassvētku namiņu “Meža pasakas” atklāšana.
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6. DECEMBRĪ
Plkst. 16.00 Allažu centrā – egļu takas iedegšana. Šogad Allažos nebūs viena Ziemassvētku egle, bet vairākas, un katra rotāsies savā krāšņumā pašā Allažu centrā.
Plkst. 17.00 pie Sunīšu Kopienas centra – egles iedegšana un muzikāla izrāde ar rotaļām “Citādi Ziemassvētki”.
Plkst. 18.00 pie Lēdurgas Kultūras nama – egles iedegšana.