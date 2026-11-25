Lēdurgas vārds turpmāk mirdzēs arī vakaros
Vides objekts “LĒDURGA” pie senioru parka tagad ir izgaismots. Lēdurgas mākslas skolas saime burtus izveidoja un uzstādīja pašu spēkiem, un pēc Lēdurgas pagasta iedzīvotāju padomes lūguma pašvaldība tos izgaismoja.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, pašvaldībai iedzīvotāju padome lūdza rast risinājumu burtu izgaismošanai 2026. gada 5. maija tikšanās laikā ar Siguldas novada pašvaldības administrāciju. Burtus izgaismo prožektors, kura uzstādīšanu SIA “Fāze Sigulda” pilnībā pabeidza 10. novembrī. Prožektors ir pieslēgts ielu apgaismojumam, tāpēc burti iedegas reizē ar to.
Ideja par burtiem radās Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolā. Absolvente Sabīne Kronberga skolotājas Sandas Zaķes vadībā tos izveidoja kā savu nobeiguma darbu. Materiāliem ziedoja bijušais lēdurdzietis Ivars Ozoliņš. Burtus no mitrumizturīga saplākšņa zāģēja, krāsoja un uzstādīšanai sagatavoja skolotāji Vilnis Mežals un Aivis Zariņš. Viņiem palīdzēja bijušie skolas pedagogi Laima Smaida Helmūte un Armīns Beņķis, kā arī absolvents Pēteris Rugins.