Valstij nodarīti vairāk nekā 600 000 eiro zaudējumi: KNAB rosina apsūdzēt bijušo ZM valsts sekretāru Raivi Kronbergu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklēšanā konstatējis, ka bijušais Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs, iespējams, ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli, noslēdzot neizdevīgus līgumus par elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi, kā rezultātā valstij nodarīti zaudējumi.
KNAB noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā izmeklējis, vai ZM īstenotā elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla iepirkuma norisē ir izdarīti noziedzīgi nodarījumi un kuras no iepirkuma norisē iesaistītajām personām ir atbildīgas par iestādei piešķirtā valsts finansējuma neekonomisku un nelietderīgu izmantošanu, informēja birojā.
KNAB šo kriminālprocesu sāka 2024. gada 29. oktobrī, pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijā "Vai Zemkopības ministrija, veicot savu elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi, ir rīkojusies tiesiski, atbilstoši saviem attīstības plāniem un jēgpilni?" konstatētajām neatbilstībām, tostarp iespējamu nepamatotu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
Izmeklētā kriminālprocesa materiāli liecina, ka ZM iepirkuma mērķis bija izveidot elektroautomobiļu uzlādes tīklu ZM un tās padotības iestāžu vajadzībām, un tā kopējā vērtība veido 3 013 989 eiro. Iepirkumā uzvarēja SIA "Reck", kurš bija vienīgais pretendents un ieguva tiesības slēgt līgumus ar ministriju par elektroautomobiļu uzlādes staciju piegādi, izbūvi un garantijas uzturēšanu konkrētos uzlādes punktos.
KNAB izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka bijusī valsts amatpersona, tīši ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli un rīkojoties pretēji dienesta interesēm, ZM vārdā ar "Reck" noslēdza neizdevīgus līgumus par elektroautomobiļu uzlādes staciju piegādi, izbūvi un garantijas uzturēšanu. KNAB nenosauc amatpersonu vārdā, bet aģentūrai LETA zināms, ka tas ir Kronbergs.
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Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka Kronbergs apzinājās, ka uzlādes stacijas neatbilst ministrijas autoparka tā brīža un nākotnes vajadzībām, bet tik un tā pieņēma lēmumus par līgumu slēgšanu. Šādi Kronbergs rīkojās arī pretēji Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā noteiktajam pienākumam, kas paredz ar valsts finanšu līdzekļiem rīkoties lietderīgi. Kronberga darbību rezultātā radītas smagas sekas - valstij nodarīti mantiskie zaudējumi 607 533 eiro vērtībā, informēja KNAB.
KNAB vērš uzmanību, ka lielākā daļa no uzlādes stacijām pēc nodošanas ekspluatācijā nemaz netiek izmantotas paredzētajiem mērķiem. Turklāt atsevišķos objektos uzstādītās uzlādes iekārtas nav piemērotas attiecīgajās vietās pieejamajai tehniskajai infrastruktūrai.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB nodevis kriminālprocesa materiālus Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret Kronbergu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas. Par šāda nozieguma izdarīšanu var piemērot personai cietumsodu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule paziņojumā medijiem norāda, ka valsts amatpersonas amats nav privilēģija, bet gan sabiedrības uzticēta atbildība. Tas uzliek pienākumu amatpersonai rīkoties tiesiski un godprātīgi ar tai piešķirto varu, kā arī saimnieciski izmantot publiskos resursus.
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Nepamatoti un nelietderīgi lēmumi, publisko līdzekļu izšķērdēšana vai pavirša un bezatbildīga attieksme pret amata pienākumu izpildi nav savienojama ar šādu atbildību, viņa uzsver. "Šis kriminālprocess to uzskatāmi apliecina un atgādina, ka ar formālu pienākumu izpildi vien nepietiek. No amatpersonas, jo īpaši, ja tā ieņem atbildīgu stāvokli, tiek sagaidīta aktīva iesaiste, iedziļināšanās lēmumu būtībā, rūpīga to pamatojuma un iespējamo seku izvērtēšana," norāda Cīrule.
Ar Kronbergu aģentūrai LETA šodien nav izdevies sazināties. Vēl pērn novembrī viņš "Latvijas Radio" raidījumā "Krustpunktā" norādīja, ka ZM elektroautomobiļu uzlādes tīkla izveidei piešķirtā nauda tika iztērēta lietderīgi. Vienlaikus viņš atzina, ka projekts varēja būt efektīvāks. Tomēr elektroautomobiļu infrastruktūra tika izveidota un tika sākta arī ZM resora autoparka atjaunošana, paredzot, ka uzlādes tīkls tiks noslogots atbilstoši elektrisko automobiļu iepirkumu plānam. Tāpat ziņots, ka prokuratūra izmeklē tā dēvēto kokrūpnieku krimināllietu. Lietā ir desmit personas, pret kurām sākts kriminālprocess, tostarp bijušais ZM valsts sekretārs Kronbergs.