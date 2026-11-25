Maksimālā temperatūra dienā būs 0..+5 grādi.
Sabiedrība
Šodien 14:50
Ceturtdien Latvijā vietām līs un snigs: autovadītājiem jārēķinās ar slideniem ceļiem
Ceturtdien gan naktī, gan dienā vietām Latvijā gaidāms neliels lietus un sniegs, prognozē sinoptiķi.
Autoceļi vietām būs slideni. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 0..-5 grādiem, dažviet piekrastē tā nenoslīdēs zem +2 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā būs 0..+5 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāmi nelieli nokrišņi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 0..+3 grādi, nakts sākumā un ceturtdienas vakarā temperatūra noslīdēs zem nulles.