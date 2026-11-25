Valsts policijas foto
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Šodien 14:31
Aizbrauca no degvielas uzpildes stacijas, nesamaksājot: policija lūdz palīdzēt atpazīt šo vīrieti
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis aicina atpazīt attēlā redzamo personu, kura 8. novembrī degvielas uzpildes stacijā Aizkraukles novada Klintaines pagastā iepildīja degvielu automašīnā "Opel" ar neesošu valsts reģistrācijas numuru "LJ2989" un aizbrauca, par to nesamaksājot, informēja Valsts policijā.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot attēlā redzamās personas identitāti, aicināti sazināties ar policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 65102500.
Valsts policijas foto