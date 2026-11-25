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Šodien 14:10
No Jēkabpils ar autobusu devās uz Ludzu un pazuda: lūdz palīdzību Lilijas Pudānes meklēšanā
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Liliju Pudāni, kura 21. novembrī ar autobusu no Jēkabpils devās uz Ludzu, informēja likumsargi.
Sieviete ar ģimeni pēdējo reizi sazinājās ap plkst. 17, paziņojot, ka ir nonākusi Ludzā, taču pēc tam uz zvaniem vairs neatbildēja. Policijā norāda, ka sievietei ir iespējamas veselības problēmas.
Pudānes augums ir aptuveni 165 centimetri, viņai ir tumši brūni mati nedaudz pāri pleciem un gaišas zilpelēkas acis. Sieviete bija ģērbusies tumši zilā vējjakā, tumši brūnās sporta biksēs un tumšos sporta apavos ar baltām svītrām.
Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš zina sievietes iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.