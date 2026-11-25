Pazudusī persona atradusies.
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2026. gada 25. novembrī, 14:10
Papildināts:Šodien 13:07
Atrasta sieviete, kura pazuda pēc došanās no Jēkabpils uz Ludzu
Bezvēsts prombūtnē bijusī Lilija ir veiksmīgi atradusies.
Kā iepriekš informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis, tas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1997. gadā dzimušo Liliju, kura 21. novembrī ar autobusu no Jēkabpils devās uz Ludzu.
Tika norādīts, ka sieviete ar ģimeni pēdējo reizi sazinājās ap plkst. 17, paziņojot, ka ir nonākusi Ludzā, taču pēc tam uz zvaniem vairs neatbildēja. Policijā arī informēja, ka sievietei ir iespējamas veselības problēmas.