Vēsturiska uzvara dzīvnieku aizstāvjiem: Eiropas Savienībā varētu aizliegt lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu sprostos un būros
Eiropas Savienībā varētu aizliegt lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu sprostos un būros pēc nozīmīga tiesas sprieduma, ko dzīvnieku tiesību aizstāvji nodēvējuši par vēsturisku uzvaru.
Eiropas Savienības (ES) Vispārējā tiesa trešdien, 25. novembrī, atzinusi, ka Eiropas Komisija nav izpildījusi savus pienākumus, laikus nenosakot jaunu termiņu iepriekš solītā likumprojekta izstrādei, vēsta “Euronews”.
Eiropas pilsoņu iniciatīva “End the Cage Age” jeb “Izbeigsim sprostu ēru” tika aizsākta 2018. gadā, un to atbalsta vairāk nekā 170 organizāciju un teju 1,4 miljoni Eiropas iedzīvotāju. Ņemot vērā atsaucību, EK 2021. gadā apņēmās līdz 2023. gada beigām sagatavot likumprojektu par pakāpenisku atteikšanos no dzīvnieku turēšanas sprostos un būros. Tomēr solījums netika izpildīts, tādēļ 2024. gadā iniciatīvas pārstāvji vērsās tiesā.
Pašlaik ES sprostos un būros joprojām tiek turēti aptuveni 300 miljoni lauksaimniecības dzīvnieku. Dzīvnieku aizstāvji norāda, ka šādos apstākļos dzīvniekiem bieži vien liegta iespēja apmierināt pat savas pamatvajadzības. Piemēram, sivēnmātes dzīvo tādā šaurībā, ka nespēj pat apgriezties, savukārt trušiem nereti nav iespējas palēkties. Iniciatīvas pārstāvji tiesas spriedumu uzskata par būtisku uzvaru ne vien dzīvnieku labturības, bet arī Eiropas demokrātijas jomā.
Lai gan tiesas spriedums ir nozīmīgs pavērsiens, tas vēl nenozīmē tūlītēju aizliegumu dzīvnieku turēšanai sprostos un būros. EK līdz 2026. gada beigām plāno nākt klajā ar priekšlikumiem dējējvistu un gaļas ieguvei audzēto cāļu labturības uzlabošanai, savukārt jaunus noteikumus cūku turēšanai paredzēts ierosināt līdz 2027. gada jūnija beigām. Tāpat plānots noteikt līdzvērtīgas dzīvnieku labturības prasības no valstīm ārpus ES importētajai produkcijai.
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Tikmēr joprojām nav skaidrs, kad varētu tikt aizliegta trušu, teļu, pīļu, zosu un paipalu turēšana sprostos. Dzīvnieku tiesību aizstāvji uzstāj, ka aizliegumam jāattiecas uz visām sākotnējā iniciatīvā minētajām dzīvnieku sugām, vienlaikus nodrošinot lauksaimniekiem nepieciešamo finansiālo atbalstu pārejai uz dzīvnieku turēšanu brīvos apstākļos.