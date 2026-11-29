Piecu gadu laikā eParaksts mobile lietotāju skaits pieaudzis vairāk nekā sešas reizes.
Sabiedrība
Šodien 08:03
eParaksts noder ne tikai dokumentu parakstīšanai: iespējas, par kurām tu, iespējams, nemaz nezināji
Lai parakstītu darba līgumu, iesniegtu dokumentus valsts iestādē vai apliecinātu savu identitāti, vairs nav nepieciešams nekur doties – to visu var izdarīt attālināti, izmantojot eParakstu. Lai gan daudziem Latvijas iedzīvotājiem tas jau kļuvis par svarīgu digitālo rīku, ne visi zina, cik plašas iespējas eParaksts patiesībā piedāvā.
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) sarunā ar Jauns.lv skaidro, kā vēl bez dokumentu parakstīšanas iespējams izmantot eParakstu, kāpēc Latvijā pirms 20 gadiem tika ieviests EDOC formāts un kas jāņem vērā, saņemot elektroniski parakstītus dokumentus.