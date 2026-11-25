Krievija piedraud izspēlēt riebīgu gājienu ar Latvijā dzīvojošajiem "militārajiem pensionāriem"
Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka vairs nespēs izmaksāt pensijas Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem, ja pēc Latvijas varasiestāžu pieprasījuma tiks atbrīvoti no darba Krievijas vēstniecības konsulārās nodaļas sociālā nodrošinājuma dienesta darbinieki.
Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka vairs nespēs izmaksāt pensijas Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem, ja pēc Latvijas varasiestāžu pieprasījuma tiks atbrīvoti no darba Krievijas vēstniecības konsulārās nodaļas sociālā nodrošinājuma dienesta darbinieki.
Saistībā ar šo jautājumu 23. novembrī uz Krievijas Ārlietu ministriju tika izsaukta Latvijas pagaidu pilnvarotā lietvede Ramona Krasovska. "Aicinām Latvijas valdību izvērtēt humānās sekas prasībai atbrīvot darbiniekus no amata, ņemot vērā, ka daudziem pensiju saņēmējiem pensija ir vienīgais iztikas avots," teikts agresorvalsts Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Jau 21. novembrī Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Latvija esot pieprasījusi atbrīvot no darba visus vēstniecības sociālā nodrošinājuma dienesta darbiniekus. Latvijas varasiestādes šo paziņojumu pagaidām nav oficiāli komentējušas.
Saskaņā ar 1994. gadā noslēgto Latvijas un Krievijas vienošanos Krievija izmaksā pensijas Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem. Pēc Krievijas Ārlietu ministrijas datiem, šīs pensijas saņem gandrīz 6000 cilvēku, tostarp gan Krievijas, gan Latvijas pilsoņi.