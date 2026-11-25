Bīstama pakaļdzīšanās Jelgavā atklāj saikni ar pilsētā pazudušu sievieti. VIDEO
Savādi notikumi aizvadītajā nedēļā risinājās Jelgavā. Kamēr tuvinieki trīs dienas meklēja gados jauno Kristīni, kāds piedzēries jaunietis viņas automašīna iesaistījās bīstamā bēgšanā no policijas.
Kristīnes tuvinieki sāka satraukties 21. novembrī, kad jaunā sieviete pārstāja atbildēt uz ziņām. "Viņas mamma ilgstoši centās sazvanīt meitu, taču jau kopš svētdienas mobilais tālrunis bija izslēgts," vēsta "Degpunktā".
Tajā pašā laikā svētdienas vakarā viņas auto bija manīts pilsētas ielās. Pie automašīnas stūres sēdēja kāds 23 gadus vecs jaunietis, bet auto piesaistīja likumsargu uzmanību, jo brauca bez ieslēgtām gaismām un ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Kad Valsts policija pieprasīja autovadītāju apstāties - viņš uzsāka bēgšanu.
Bēgšanas laikā vīrietis pārkāpa virkni ceļu satiksmes notikumu, kā rezultātā uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, piemēram, par luksofora aizliedzošā (sarkanā signāla) neievērošanu, braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējās apgaismes ierīcēm, drošības jostas nelietošanu, kā arī ātruma pārsniegšanu gan apdzīvotā vietā, gan ārpus apdzīvotas vietas. Lielākais sods, kas piemēros vīrietim par ātruma pārsniegšanu, ir 2000 eiro. Vīrietis apdzīvotā vietā brauca ar ātrumu 126 km/h, kad atļautais braukšanas ātrums bija 50 km/h.
Bēgšana noslēdzās Līvbērzes pagasta Līvbērzē, kur vīrietis apturēja automašīnu un tika aizturēts. Likumsargi konstatēja, ka vīrietim nav transportlīdzekļa vadīšanas apliecības, kā arī viņš vadīja automašīnu 2,16 promiļu reibumā.
Cilvēki, kuri aktīvi iesaistījās Kristīnes meklēšanā, ievēroja, ka apturētā automašīna ir aizdomīgi līdzīga spēkratam, kas pieder sievietei. Kā izrādās, tas patiesi ir viņas auto, ko viņa, iespējams, labprātīgi iedeva kompanjonam. Otrdienas vakarā likumsargiem arī izdevies Kristīni sastapt, ļaujot viņas mammai pārtraukt meitas meklēšanu.