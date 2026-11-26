“Ticiet man, tas iedarbojas!” Bijusī skolotāja atradusi labu veidu, kā atrisināt sāpīgu problēmu
Bērnu un jauniešu latviešu valodas netīrība un biežie anglicismi ir nopietns un risināms jautājums. Filoloģijas zinātņu doktore, bijusī skolotāja Māra Ozola intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja par saviem paņēmieniem, kā viņa aicina bērnus un jauniešu runāt skaidrākā un tīrākā latviešu valodā. Dažas prakses esot ļoti iedarbīgas.
Vaicāta par jauniešu latviešu valodas tīrību un anglicismiem, viņa sacīja: “Es negribētu to saukt par problēmu. Ik pa laikam mūs ietekmē lielās varas, un tas tūliņ tiek pārnests uz valodu. Mainoties varām, šī situācija mainās.
Latviešu valoda bija pilna ar vācu valodas vārdiem
Tā bija ar vācu valodu. Ja palasa aizpagājušā gadsimta beigu un pagājušā gadsimta sākuma darbus, tur vācu valodas ietekme ir milzīga. Tajā laikā bija moderni un stilīgi runāt vāciski tik, cik katrs prata. Ja neprata, tad iebāza vismaz dažus vārdus. Atcerēsimies Švaukstu, kas ir lasījis.
Arī krievu valodas ietekme bija ļoti jūtama
Nākamais solis ir krievu ietekme. Tā kā es mūžīgi ar savu garo mēli visur pļāpāju, tad ne reizi vien, braucot garākus gabalus, sanāca satikt cilvēkus, kas principā runāja krieviski.
Turklāt viens otrs pat nemācēja krieviski, bet gribēja ar kaimiņu, blakussēdētāju parunāties. Sarunas gaitā noskaidrojās, ka viņš vai viņa īstenībā ir latvietis. Tad es biju jauna, tas notika arī starp jauniešiem.
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Iekšējā nostāja atšķīrās no ārējās uzvedības
Kas bija kopīga abām šīm varu ietekmēm? Tolaik bija arī ļoti liela patriotiska ietekme, kas vērsās pret [svešo kultūru un valodu]. Pat tad, ja tā sauktajā krievu laikā tā nebija skaļi pateikta, tik un tā bija iekšēja nostāja pret, pret, pret.
Kaut arī gandrīz jebkurš latvietis acumirklī pārgāja uz krievu valodu, ja tas bija vajadzīgs, iekšēji viņš vienmēr bija pret. Protams, ne visi. Es runāju par vairumu.
Sekas ir pilnīgi neizbēgamas
Tagad, kad mūs ietekmē lielā angliski runājošā publika, kas ir mums visapkārt (un atšķirībā no iepriekšējiem periodiem te klāt ir arī interneta ietekme), ir pilnīgi neizbēgami, ka sekas parādīsies latviešu valodā.
Nereti gadās dzirdēt, ka jaunieši satiksmes līdzekļos runā angliski. Manējie mājās zina, ka nedrīkst [runāt angliski]. Ja kādam kaut kas sanāk, tad es aizrādu. Tad ir mute ciet, un būdā iekšā.
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Jaunieši tramvajā runā angliski
Bet tramvajā neviens neaizrādīs. Tur bieži gadās dzirdēt, ka jaunieši runā latviski, tātad ir latvieši, bet pēkšņi pārlec uz angļu valodu. Tāpat viņi teikumos iesviež dažādus [angliskus] vārdus. Tas ir tieši tas pats, kas bija agrāk! Tikai [angļu valodas] ietekmes ir vairāk, bet tiešās, tīrās [latviešu valodas] ietekmes ir mazāk.
Būsim godīgi, cik bērnu un jauniešu runā ar vecākiem, vecvecākiem un citiem radiem, kas ir vecāki par viņiem? Cik ir šo radu un draugu, kas mēģina ietekmēt pretējā virzienā? Es nesauktu to [bērnu un jauniešu latviešu valodas netīrību un anglicismus] par problēmu, es to sauktu par nopietnu un risināmu jautājumu.”
Var arī uzņurdēt, bet tas jādara laipni
Vai filoloģijas zinātņu doktore redz izeju, risinājumu, kā latviešu valodu saglabāt tīrāku? “Tā nav viena izeja. Tā nav ēka ar vienām izejas un ieejas durvīm. Durvju ir daudz, un mums visiem tās ir jāvirina pastāvīgi. Nevis vienas durvis, bet daudz durvju.”
Kas ir šīs durvis? “Ko mēs varam darīt kā radinieki un draugi? Runāt skaidrā latviešu valodā un laipni rosināt to darīt arī jauno paaudzi. Tas nenozīmē, ka nedrīkst uzņurdēt, kā es to daru. Drīkst uzņurdēt, kāpēc ne? Bet tam jābūt ar laipnu noskaņu, nevis teikt: “Tu tāds un šitāds!” Labāk teikt: “Mēs taču [tā nedarām]!””
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Bijusī skolotāja atradusi iedarbīgu veidu, kā uzrunāt jauniešus
Otrs risinājums ir patriotiskā audzināšana. “Kad es lasu lekcijas par rupjībām un to lietošanu skolās, kas man tās pasūta, es iespraužu (vismaz cenšos iespraust) arī šo aspektu.”
Bijusī skolotāja, minot konkrētus piemērus, mēdz skolēniem sacīta: “Mūsu valoda ir tik sena, tik bagāta, tik skaista! Vai jūs to tagad gribat nogalināt? Katrs citvalodu lamuvārds ir nagla mūsu valodas zārkā. Vai tu tieši tagad gribi to zārku aiznaglot?”
Mute ciet un acis kā babuļa pauti
“Ticiet man, tas iedarbojas!” Ko bērni un jaunieši saka, dzirdot šādus vārdus? Pedagoģe atbildēja: “Mute ciet un acis kā babuļa pauti. Babulis ir kaimiņš, un pauti ir olas. Kaimiņa olas vienmēr ir lielākas par paša olām, tā liekas.”
Kamēr es dzīvošu, latviešu valoda neizmirs
“Pirms vairākiem gadiem reiz kāds 5.klases puisītis man paprasīja: “Skolotāj, vai latviešu valoda tiešām izmirs?” Ko tādam mazam dumiķim lai pasaka? Es padomāju un teicu: “Kamēr dzīvošu es un mani bērni, tikmēr nē.” Viņš teica: “Es arī.”
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Visa klase pamāja ar galvu. Man vairāk nebija, ko piebilst. Ja tie būtu lielāki bērni, es, protams, pastāstītu par aizpagājušo gadsimtu un jaunlatviešiem, bet ko tur ar mazulīti!”
Ozola atzina, ka par patriotismu ar bērniem un jauniešiem var runāt pie katras iespējas, īpaši provokāciju brīžos: “Tad, kad mūsu uz to izprovocē. Ne jau es tagad nosēdināšu savu bērnu, pusaudzi un viņam lasīšu lekciju.”
Bet var iet pa ielu, izdzirdēt anglicismu pilnu latviešu valodu un piebakstīt savam bērnam vai jaunietim, sakot: “Paklau, kā viņi runā! Kas tie par latviešiem!” Šādā situācijā netīro latviešu valodu nevajag attiecināt uz savu bērnu.
Bērni lamājas angliski, bet nesaprot šo vārdu nozīmi
“Ja tie ir savējie bērni, var laipni aizrādīt. Ja tie ir lamu vārdi, tad var vēsi un mierīgi pārtulkot. Jūs nevarat iedomāties, cik maz viņi zina par to, ko paši runā! Kad es to paskaidroju, tad viņu acis atkal ir kā babuļa pauti. Tikai ausis ir sarkanas.”
Bērnu un jauniešu latviešu valodā lamuvārdi angļu valodā ir diezgan lielā daudzumā: “Milzīgā. Tagad tas pāriet, bet vienu brīdi viņu galviņās bija domas, ka tas stilīgi un moderni. Bet tā mode sāk pāriet. Protams, paliek elementārie [angļu valodas lamu vārdi], kuri nāk ārā nedomājot, bet arī šeit ir receptes, kā ar to tikt galā.”
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Bez lasītprasmes nevar iztikt
Treškārt, bērnu un jauniešu latviešu valodas izkopšanā ļoti svarīga ir lasītprasme. “Ļoti no svara ir visa veida lasītprasmes veicināšana.” Bijusī skolotāja priecājas, ka soctīklos parādās daudz saprātīgu rakstu un personīgās pieredzes aprakstu lasītmācīšanas jomā.
Arī viņa pati piedāvā padomu grāmatu un darba burtnīcu, kas palīdz lasītprasmes apguvē. Plašāku rakstu par lasītprasmes veicināšanu varēsiet izlasīt portālā Jauns.lv jau tuvākajā laikā.