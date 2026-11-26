Kas 2027. gadā saņems vairāk naudas? Latvijā pārskatītas pensijas, pabalsti un sociālā palīdzība
No 2027. gada 1. janvāra Latvijā palielināsies minimālās pensijas, vairāki sociālie pabalsti un ienākumu sliekšņi, no kuriem atkarīgas iedzīvotāju tiesības saņemt valsts un pašvaldību palīdzību. Izmaiņas skars pensionārus, cilvēkus ar invaliditāti, trūcīgās ģimenes un bez vecāku gādības palikušos bērnus.
Kāpēc palielināsies maksājumi?
Kā liecina Labklājības ministrijas aktualizētie dati, maksājumu palielinājums saistīts ar Latvijas sociālās aizsardzības sistēmā piemēroto minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu.
Aprēķinu pamatā ir iedzīvotāju ienākumu mediāna. Atšķirībā no vidējā aritmētiskā rādītāja mediāna sadala iedzīvotājus divās vienādās daļās: vienas puses ienākumi ir augstāki par šo rādītāju, bet otras - zemāki.
Sociālo maksājumu aprēķināšanai 2026. gadā tiek izmantota ienākumu mediāna 850,02 eiro apmērā uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Savukārt 2027. gadā tā sasniegs jau 942,75 eiro. Pieaugums būs aptuveni 10,9%.
Atkarībā no sociālā atbalsta veida aprēķinos tiek izmantota atšķirīga ienākumu mediānas daļa - no 22% līdz 80%. Tādēļ pabalstu apmēri un ienākumu sliekšņi atšķirsies.