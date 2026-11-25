Iespējams, lielākais piparkūku vīriņš Latvijā
Tepat Siguldā, ģimenes uzņēmumā “Eņģelīšu Mājas Kūkas”, radīts, iespējams, lielākais piparkūku vīriņš Latvijā. Sākotnēji, lai pārsteigtu pašu ģimenes mazākos bērnus, bet jau pēc gada liela klientu pieprasījuma dēļ – lai neaizmirstamas emocijas dāvātu vairākiem simtiem cilvēku, tostarp Baltijas valstu premjeriem.
Idejas autore un konditorejas vadītāja Iveta Eņģelīte uzsver: “Labākās idejas vienmēr rodas darot un mēģinot pārsteigt pašiem sevi. Lielā vīriņa video publicējām savā Instagram, lai parādītu bērnu pārsteigumu, taču nevarējām pat iedomāties, ka nāksies tos cept vēl un vēl.”
Izcept 40x60 cm lielo vīriņu varbūt nešķiet tik sarežģīti, tomēr, lai tas izdotos un savā galamērķī nonāktu sveiks un vesels, jāievēro daudzi knifiņi. Ir nepieciešama liela krāsns, piparkūku mīklai jābūt perfekti noslīpētai, glazūra nedrīkst būt ne par šķidru, ne par biezu, un visbeidzot – vīriņa iesaiņošana un droša transportēšana līdz klientam. Atrast skaistu un gaumīgu iepakojumu arī izrādījās izaicinājums – pērn kastes vajadzīgajā izmērā nekur nebija pieejamas, taču šogad tās izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma un vajadzīgajiem izmēriem.
“Šie piparkūku vīriņi mūsu ceptuvē ir ienesuši tiešām īstu svētku sajūtu un Ziemassvētku noskaņu” stāsta Iveta. “Pērn vīriņi ceļoja gan uz Somiju, gan Vāciju, Zviedriju, Angliju, Lietuvu, Igauniju. Kā dāvana tie tika pasniegti arī Igaunijas un Lietuvas premjeriem – tas mūsu komandai bija īpašs pagodinājums. Taču ne mazāk prieka un gandarījuma sniedza klientu stāsti un fotogrāfijas par to, cik daudz emociju un sajūsmas piparkūku vīriņi nesuši cilvēkiem, kam tie tika dāvināti. Saņēmām arī ziņu, ka kāda sieviete ir no sirds apraudājusies, jo šāds milzu vīriņš ir bijis viņas bērnības sapnis.”
Ja arī tu zini kādu, kam šāds vīriņš sagādātu prieku un īpašas emocijas Ziemassvētku laikā, aicinām ieskatīties “Mājas kūku” mājaslapā https://majaskukas.lv/ziemassvetki/ vai Instagram https://www.instagram.com/majaskukaslv un pasūtīt savu piparkūku vīriņu!