Izlūkgājiens mežā un strēlnieku dziesmas: skolēni iejūtas Ziemassvētku kauju noskaņā
Ievadot Ziemassvētku kauju 110. gadadienas atceres pasākumus, valsts svētku nedēļā Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas novadā aizvadīts erudīcijas konkurss "Ziemassvētku kaujām – 110", informēja konkursa rīkotāji.
Konkurss 19. novembrī pulcēja Jelgavas novada skolu 9. klašu komandas. Pasākumā skolēni iepazina ekspozīciju un tās apkārtni, padziļināja izpratni par latviešu strēlnieku nozīmi un pārbaudīja zināšanas par tā laika notikumiem. Dalībniekiem bija jāveic arī praktisks uzdevums – izlūkgājiens mežā, kas ļāva iejusties vēsturisko notikumu noskaņā.
Konkursā veiksmīgi startēja Vircavas pamatskolas Platones filiāles un Vilces pamatskolas komandas, savukārt godalgotās vietas sadalīja Līvbērzes pamatskolas, Elejas vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas skolēni.
Kā norāda konkursa idejas līdzautore, Līvbērzes pamatskolas vēstures skolotāja un vēstures un sociālo zinību metodiķe Irisa Eidaka, dalībnieki bijuši vienisprātis, ka visinteresantākais pārbaudījums bijis tieši izlūkgājiens mežā. Skolēni atzinīgi novērtējuši arī savstarpējo sadarbību, bet patriotisko noskaņu vēl vairāk stiprinājušas fonā skanošās latviešu strēlnieku dziesmas. Konkursu Eidaka iecerējusi kopā ar Ziemassvētku kauju muzeja vadītāju Dagni Dedumieti.
Plaša pasākumu programma, atzīmējot Ziemassvētku kauju 110. gadadienu, gaidāma 2027. gada janvāra sākumā.