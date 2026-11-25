Meitenīte ir pirmais bērniņš ģimenē.
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Šodien 09:45
Jelgavas slimnīcā pasaulē nācis šī gada 500. mazulis - meitenīte Eliana
Jelgavas pilsētas slimnīcā 21. novembrī sagaidīts šī gada 500. bērniņš – meitenīte Eliana, informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Mazā Eliana pasaulē nāca plkst. 4.34, būdama 3680 gramus smaga un 52 centimetrus gara. Meitenīte ir pirmais bērniņš ģimenē, un viņas mājas būs Bauskā. 23. novembrī, jaundzimušo un viņas ģimeni slimnīcā sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, vēlot meitenītei augt stiprai un veselai. Kā 500. šogad Jelgavas slimnīcā dzimušajam mazulim Elianai sarūpēta arī Jelgavas pilsētas dāvana.
Pēc slimnīcas datiem, šogad Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā janvārī piedzimuši 39 bērniņi, februārī – 34, martā – 55, aprīlī – 50, maijā – 46, jūnijā – 49, jūlijā – 64, augustā – 46, septembrī – 45, bet oktobrī – 40 mazuļi.