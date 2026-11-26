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Šodien 09:12
Iedzīvotāju lūgums ir sadzirdēts: bērnu drošībai no decembra autobusi apstāsies pieturā "Klimpji"
No 1. decembra divu reģionālo autobusu maršrutu kustības sarakstos tiks iekļauta pietura "Klimpji", informēja VSIA "Autotransporta direkcija".
Izmaiņas skars reģionālās nozīmes maršrutu Nr. 7363 "Jelgava–Dobele", kurā autobusi pieturā "Klimpji" apstāsies visos reisos abos virzienos. Savukārt maršrutā Nr. 7012 "Jelgava–Saldus" šī pietura tiks iekļauta četros reisos – plkst. 7.20 un 15.05 no Saldus, kā arī plkst. 11.26 un 17.35 no Jelgavas.
Pieturas iekļaušanu kustības sarakstā lūdza pasažieris, norādot uz nepieciešamību uzlabot bērnu drošību, jo līdz tuvākajai pieturai viņiem iepriekš bija jāmēro ceļš gar intensīvas satiksmes šoseju. Ar aktuālajām izmaiņām reģionālo autobusu kustības sarakstos iespējams iepazīties Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē.