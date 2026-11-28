Jelgavā atjauno daudzdzīvokļu māju pagalmus - pirmajos objektos darbi jau pabeigti
Jelgavā ar pašvaldības līdzfinansējumu šogad tiek labiekārtoti 15 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi – piecos objektos darbi jau ir pabeigti, bet vēl desmit projektos tie turpinās, informēja pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība".
Līdz šim pabeigta iekšpagalmu piebraucamo ceļu atjaunošana un stāvlaukumu ierīkošana Māras ielā 8 un Asteru ielā 8, kā arī dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošana Katoļu ielā 9. Savukārt Lielajā ielā 8 dzīvojamajai mājai izbūvēts centralizētās lietus kanalizācijas pieslēgums, bet 4. līnijā 1 ierīkota slēgta tipa metāla atkritumu konteineru novietne.
Pārējos desmit objektos – Zemgales prospektā 2, Lielajā ielā 24 un 34, Raiņa ielā 3, Uzvaras ielā 5, Sudrabu Edžus ielā 13A, Katoļu ielā 15, Zirgu ielā 5, Pērnavas ielā 10 un Meiju ceļā 40 – labiekārtošanas darbi vēl turpinās. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu un atgūtu ieguldītos līdzekļus, projektu īstenotājiem līdz 1. decembrim jāiesniedz paveikto darbu apliecinošā dokumentācija.
Kopumā pagalmu labiekārtošanai Jelgavas pašvaldība šogad piešķīrusi 300 000 eiro līdzfinansējumu. Projektus iesniedza trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji – SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" iesniedza astoņus, SIA "Kurzemes nami" sešus, bet SIA "RIMIDAL" vienu projektu.