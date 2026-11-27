Vērtīgs atbalsts topošajiem vecākiem: Jelgavas slimnīcā sāks darboties bezmaksas "Ģimenes akadēmija"
Jelgavas pilsētas slimnīcā turpmāk katru mēnesi notiks bezmaksas nodarbību cikls topošajiem vecākiem "Ģimenes akadēmija", liecina slimnīcas paziņojums sociālajā tīklā "Facebook".
Nodarbību mērķis ir palīdzēt topošajām māmiņām un tētiem sagatavoties bērniņa nākšanai pasaulē, sniedzot praktiskas zināšanas par dzemdībām, pēcdzemdību periodu un jaundzimušā aprūpi. Pirmais nodarbību cikls paredzēts 8. un 15. decembrī no plkst. 16 līdz 19.
Pirmajā nodarbībā 8. decembrī speciālisti stāstīs par dzemdību norisi, sagatavošanos tām, sāpju mazināšanas iespējām un partnera lomu. Savukārt 15. decembrī uzmanība tiks pievērsta pirmajām dienām pēc dzemdībām, zīdīšanas uzsākšanai, mazuļa ikdienas aprūpei, drošam miegam un atbalstam jaunajiem vecākiem.
Nodarbību laikā dalībnieki varēs arī iepazīties ar Dzemdību nodaļas speciālistiem, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt informatīvos materiālus un doties ekskursijā pa Dzemdību nodaļu. Bezmaksas nodarbības notiks Jelgavas pilsētas slimnīcas Ambulatorās nodaļas konferenču zālē Brīvības bulvārī 6.