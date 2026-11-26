Latvija var! No laboratorijas par globālu spēlētāju - “Naco Technologies” ar nanopārklājumiem maina ūdeņraža industriju
Latvijā radīta tehnoloģija, kas ļauj līdz pat desmit reizēm samazināt dārgo cēlmetālu izmantošanu un būtiski paātrināt ražošanas procesu, jau piesaistījusi pasaules lielāko tehnoloģiju uzņēmumu interesi.
Pašmāju uzņēmums “Naco Technologies” dažu gadu laikā no nelielas zinātnieku laboratorijas izaudzis līdz ražotnei, kuras produkcija nonāk Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā.
Lai gan ūdeņraža industrijas attīstība izrādījusies lēnāka, nekā sākotnēji prognozēts, uzņēmums turpina attīstīt savu tehnoloģiju un plāno ievērojami palielināt ražošanas jaudu Latvijā. Par ceļu no zinātniskas idejas līdz starptautiskam biznesam, investīciju piesaisti un nākotnes ambīcijām stāsta “Naco Technologies” komercdirektors Raivis Ņikitins.
Zinātnieku ideja, kas pārtapa biznesā
“Naco Technologies” stāsts sākās ar zinātnieku un tehnoloģiju entuziastu vēlmi pilnveidot vakuuma pārklāšanas procesu. Lai gan pati vakuuma pārklājumu tehnoloģija pasaulē pazīstama jau vairākus gadu desmitus, Latvijas speciālisti saskatīja iespēju to padarīt ievērojami efektīvāku. Sākotnēji tā bija zinātniska ideja, kas tika pārbaudīta nelielā laboratorijas iekārtā. Taču, sākot sarunas ar potenciālajiem klientiem, kļuva skaidrs, ka tehnoloģijai var būt daudz plašāks pielietojums.
“Mēs diezgan ātri sākām runāt ar industriju, lai saprastu, kur mūsu inovācija iederas un kādas problēmas tā spēj atrisināt,” atceras Raivis Ņikitins. Īpaši lielu potenciālu uzņēmuma komanda saskatīja zaļo tehnoloģiju nozarē, tostarp ūdeņraža ražošanā un izmantošanā. Šajās tehnoloģijās tiek lietoti dārgi materiāli, piemēram, platīns, irīdijs un citi cēlmetāli, kas būtiski sadārdzina iekārtu izgatavošanu. Turklāt komponentēm jāiztur sarežģīti ekspluatācijas apstākļi – augsta temperatūra, ķīmiski agresīva vide un korozija. Tas nozīmē, ka materiālu kvalitātei un izturībai ir izšķiroša nozīme. Latvijas zinātnieku izstrādātā tehnoloģija piedāvāja risinājumu abām problēmām. proti, samazināt nepieciešamo dārgo materiālu daudzumu un vienlaikus saglabāt vai pat uzlabot komponenšu veiktspēju.
Desmit reižu mazāk cēlmetālu
“Naco Technologies” galvenais produkts ir īpaši plāni nanopārklājumi, ko uzklāj dažādām rūpnieciskajām komponentēm. “Ar savu tehnoloģiju mēs spējam desmit un pat vairāk reižu samazināt cēlmetālu daudzumu, kas tiek izmantots. Tas ļauj industrijai mazināt atkarību no dārgiem materiāliem un izmantot lētākas komponentes,” skaidro uzņēmuma komercdirektors. Viņš min piemēru – titānu, ko izmanto dažādās ūdeņraža tehnoloģiju iekārtās. Tas ir izturīgs, bet dārgs materiāls. Izmantojot uzņēmuma pārklājumus, atsevišķos gadījumos titāna komponenti iespējams aizstāt ar lētāku nerūsējošo tēraudu, kuram uzklāts īpašs nanopārklājums. Rezultātā samazinās gan pašas komponentes, gan tās pārklājuma izmaksas, vienlaikus nodrošinot nepieciešamo izturību. Šāds risinājums ir nozīmīgs ne tikai uzņēmumiem, kas ražo ūdeņraža iekārtas, bet arī visai zaļo tehnoloģiju nozarei. Jo lētāk iespējams izgatavot nepieciešamās komponentes, jo pieejamākas kļūst pašas tehnoloģijas.
Vēl viena “Naco Technologies” konkurences priekšrocība ir ražošanas ātrums. “Esošās vakuuma tehnoloģijas nodrošina ļoti augstu pārklājuma kvalitāti, taču process ir lēns un dārgs. Mūsu inovācija ir tā, ka esam spējuši šo procesu padarīt līdz pat desmit reizēm produktīvāku,” saka Raivis Ņikitins. Turklāt tehnoloģija ļauj pārklāt arī tādus materiālus, kuru apstrāde ar tradicionālajām metodēm ir sarežģīta.
No nelielas laboratorijas līdz savai rūpnīcai
Viens no lielākajiem izaicinājumiem zinātnē balstītiem uzņēmumiem ir pāreja no veiksmīga eksperimenta laboratorijā uz rūpniecisku ražošanu. “Naco Technologies” šo posmu izdevies pārvarēt. Sākotnēji uzņēmums strādāja ar nelieliem paraugiem, pārbaudot dažādus materiālus un pārklājumu sastāvus. Kad tika iegūti pirmie pozitīvie rezultāti, sākās sadarbība ar potenciālajiem klientiem. Tieši klientu interese kļuva par būtisku pamudinājumu attīstīt ražošanu. “Mums bija laba tehnoloģija un labi rezultāti, bet industrijai vajadzēja partneri, kurš spēj šo risinājumu piedāvāt lielā apjomā. Būtībā paši klienti mūs mudināja kļūt par ražošanas uzņēmumu,” stāsta Raivis Ņikitins. Lai to īstenotu, uzņēmums piesaistīja riska kapitāla investīcijas un izveidoja ražotni Latvijā.
Tagad “Naco Technologies” strādā 19 cilvēki. Komandā apvienoti zinātnieki, inženieri un tehnoloģiju speciālisti. Uzņēmuma telpās līdzās darbojas inovāciju centrs un ražotne. Inovāciju centrā tiek izstrādāti un pārbaudīti jauni pārklājumu sastāvi, savukārt ražošanas līnijā jau tiek apstrādātas klientiem paredzētās komponentes. Laboratorijā iespējams arī imitēt reālus ūdeņraža iekārtu darbības apstākļus. Tas ļauj pārbaudīt, kā jaunie pārklājumi iztur temperatūru, ķīmisko iedarbību un citas slodzes. Kad pārklājums veiksmīgi izturējis laboratorijas pārbaudes, to testē klienta iekārtā. Tikai pēc tam risinājumu var ieviest plašākā ražošanā. “Lielākais sasniegums ir tas, ka esam spējuši salīdzinoši īsā laikā iziet no laboratorijas un nonākt līdz pilna mēroga ražotnei,” uzsver uzņēmuma komercdirektors.
Latvijas tehnoloģijas Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā
“Naco Technologies” ražošana atrodas Latvijā, bet uzņēmuma klienti lielākoties ir ārvalstīs. Tā produkcija nonāk dažādās Eiropas valstīs, kā arī Japānā, Dienvidkorejā, Ķīnā un Kanādā. “Mēs šobrīd apkalpojam visu pasauli no Latvijas,” saka Raivis Ņikitins. “Naco Technologies” sadarbojas ar pasaules līmeņa tehnoloģiju uzņēmumiem, kas savās iekārtās izmanto Latvijā izstrādātos pārklājumus. Starptautiskajā tirgū svarīga ir ne tikai produkta kvalitāte, bet arī spēja nodrošināt stabilas piegādes un nepieciešamos apjomus, tāpēc attīstības nākamais posms saistīts ar ražošanas jaudu palielināšanu.
Pašlaik “Naco Technologies” ražošanas līnija ļauj gada laikā pārklāt aptuveni 80 tūkstošus kvadrātmetru dažādu virsmu. Ar jaunu tehnoloģisko risinājumu uzņēmums plāno šo apjomu palielināt līdz aptuveni miljonam kvadrātmetru gadā. Tas nozīmētu vairāk nekā desmitkārtīgu ražošanas kapacitātes pieaugumu.
Jauna iekārta ļaus ražot daudz vairāk
Viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma tuvākās nākotnes projektiem ir jaunas ruļļveida pārklāšanas iekārtas uzstādīšana. Atšķirībā no pašreizējās ražošanas līnijas, kur pārklājums tiek uzklāts jau sagatavotām komponentēm, jaunajā iekārtā paredzēts apstrādāt metālu ruļļos. Tas ļaus pārklāto materiālu vēlāk izmantot automatizētā ražošanas procesā, kur no metāla lentes tiek izgatavotas nepieciešamās detaļas. Šāds risinājums var ievērojami samazināt ražošanas izmaksas un palielināt tās ātrumu.
Raivis Ņikitins skaidro, ka uzņēmuma mērķis ir panākt, lai nanopārklājumu tehnoloģija būtu izmantojama ne tikai nelielās specializētās ražošanas partijās, bet arī masveida rūpnieciskajā ražošanā. Jauno iekārtu plānots uzstādīt Latvijā. Uzņēmums saglabās arī pašreizējo ražošanas līniju, jo ne visas komponentes iespējams izgatavot no ruļļveida materiāla.
Iepauzēti plāni par rūpnīcu Polijā
Uzņēmuma attīstības plānos iepriekš bija arī jaunas ražotnes izveide Polijā. Šāda iecere radās, izvērtējot klientu atrašanās vietas, loģistikas izmaksas un iespējas palielināt ražošanas jaudas. Liela daļa “Naco Technologies” klientu atrodas Rietumeiropā, tāpēc ražotne Polijā ļautu būt tiem tuvāk. Tomēr pagaidām šis projekts ir apturēts. Iemesls nav uzņēmuma tehnoloģijas neveiksme, bet gan ūdeņraža industrijas attīstības temps, kas izrādījies lēnāks, nekā sākotnēji tika prognozēts. Raivis Ņikitins skaidro, ka ūdeņraža tehnoloģiju plašāku ieviešanu kavē augstās izmaksas un nepietiekami attīstītā infrastruktūra.
Lai gan ūdeņradis tiek uzskatīts par vienu no iespējamiem risinājumiem ekonomikas dekarbonizācijā, tā izmantošana daudzās nozarēs pagaidām ir dārgāka nekā tradicionālo fosilo energoresursu izmantošana. Tādēļ ne visi uzņēmumi ir gatavi ieguldīt lielus līdzekļus jaunajās tehnoloģijās. “Mēs sapratām, ka nevaram steigties ar vēl lielākas rūpnīcas izveidi, jo tas nozīmētu ļoti lielas izmaksas. Industrijas attīstība šobrīd ir lēnāka, nekā tika gaidīts,” stāsta uzņēmuma komercdirektors. Viņš uzsver, ka ražošanas jaudu palielināšanai jābūt cieši saistītai ar reālo pieprasījumu. Uzņēmums nevēlas izveidot lielu rūpnīcu, kuras uzturēšana prasītu ievērojamus resursus, bet ražošanas jaudas netiktu pilnībā izmantotas. Tāpēc pašlaik priekšroka dota esošās ražotnes attīstībai Latvijā. “Mēs regulāri runājam ar klientiem, lai saprastu, kā viņi prognozē savu attīstību un kādas ražošanas jaudas būs vajadzīgas nākamajā un aiznākamajā gadā. Atbilstoši tam plānojam arī savas investīcijas,” saka Raivis Ņikitins.
Investīcijas no dažādām pasaules valstīm
Lai no zinātniskas idejas izveidotu ražošanas uzņēmumu, nepieciešamas ievērojamas investīcijas. “Naco Technologies” attīstībā būtiska loma bijusi riska kapitāla finansējumam, kā arī dalībai Eiropas pētniecības un inovāciju projektos. Raivis Ņikitins teic, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt investorus no vairākām valstīm, tostarp Austrālijas, Lielbritānijas un Ungārijas. Kopējais piesaistītais riska kapitāla finansējums sasniedzis piecus miljonus eiro.
Uzņēmums turpina strādāt pie papildu finansējuma piesaistes, lai varētu īstenot nākamos ražošanas paplašināšanas posmus. Tomēr investīciju plānošanā tiek ievērota piesardzība. Raivis Ņikitins uzsver, ka tehnoloģiju uzņēmumam ir svarīgi ne tikai attīstīt inovāciju, bet arī saprast, kad tirgus ir gatavs to izmantot pietiekami lielā apjomā. Tieši spēja pielāgoties reālajam pieprasījumam var būt noteicošā ilgtermiņa attīstībā.
Latvijā ir zināšanas, ko piedāvāt pasaulei
Runājot par uzņēmējdarbības vidi Latvijā, Ņikitins uzsver valsts stiprās puses materiālzinātnē. Viņaprāt, Latvijā vēsturiski izveidojusies spēcīga zinātniskā kompetence, kuru iespējams izmantot starptautiski konkurētspējīgu tehnoloģiju radīšanā. Tomēr ar zinātnisku atklājumu vien nepietiek. Lai tas pārtaptu veiksmīgā biznesā, nepieciešama uzņēmība, finansējums, izpratne par tirgu un spēja atrast konkrētu problēmu, ko jaunā tehnoloģija atrisina.
Raivis Ņikitins uzskata, ka Latvijas jaunuzņēmumu vide pēdējos gados ir attīstījusies, lai gan joprojām varam daudz mācīties no citām valstīm, tostarp Igaunijas. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir panākt, lai Latvijā radītās inovācijas šeit arī tiktu ražotas. “Tehnoloģijas izstrāde ir viena lieta, bet otra ir iegūt atbalstu, lai šeit pat izveidotu ražošanu un no Latvijas apkalpotu klientus visā pasaulē,” uzsver uzņēmuma komercdirektors. “Naco Technologies” pieredze apliecina, ka tas ir iespējams. Uzņēmums ne tikai izstrādājis savu tehnoloģiju, bet arī izveidojis ražotni un spējis atrast klientus starptautiskajā tirgū.
Latvijas tehnoloģija katrā ūdeņraža iekārtā
Lai gan pašlaik “Naco Technologies” darbība cieši saistīta ar ūdeņraža nozari, uzņēmums saskata iespējas savas tehnoloģijas izmantot arī citās jomās. To vidū ir bateriju ražošana, ūdens attīrīšanas iekārtas un citas tehnoloģijas, kur nepieciešami izturīgi, efektīvi un ekonomiski izdevīgi materiālu pārklājumi. Raivis Ņikitins skaidro, ka uzņēmuma galvenā priekšrocība ir nevis piesaiste vienai konkrētai nozarei, bet gan pati tehnoloģiskā platforma, kuru iespējams pielāgot dažādiem pielietojumiem. Tas ļauj uzņēmumam meklēt jaunas izaugsmes iespējas arī laikā, kad ūdeņraža industrijas attīstība nav tik strauja, kā iepriekš cerēts.
Runājot par nākamajiem pieciem vai desmit gadiem, Raivis Ņikitins saka – uzņēmums turpinās sekot tirgus attīstībai un meklēt jaunus pielietojumus saviem risinājumiem. Taču ilgtermiņa ambīcijas ir daudz plašākas par pašreizējiem ražošanas apjomiem. “Lielā vēlme ir, lai katrā ūdeņraža iekārtā vai citā zaļo tehnoloģiju iekārtā nākotnē būtu Latvijas inovācija. Mēs gribētu kļūt par sava veida standartu un būt daļa no šīm iekārtām,” saka uzņēmuma komercdirektors. “Naco Technologies” pieredze rāda, ka Latvijā radīta zinātne var pārtapt eksportspējīgā ražošanā. Nākamais izaicinājums būs ne tikai turpināt pilnveidot tehnoloģiju, bet arī īstajā brīdī palielināt ražošanas jaudas, lai izmantotu pasaules tirgus piedāvātās iespējas.