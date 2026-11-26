Lielas pārmaiņas "Ģintermuižā": par 1,4 miljoniem eiro izveidotas modernas rehabilitācijas telpas
Slimnīcā "Ģintermuiža" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros par 1,4 miljoniem eiro izveidotas trīs jaunas rehabilitācijas vides un iegādātas mūsdienīgas tehnoloģijas pacientu ārstēšanai, informēja slimnīcā.
Projekta "Psihiskās veselības ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" gaitā slimnīcā īstenoti trīs būvniecības objekti ar kopējo platību 598,3 kvadrātmetri, un visas jaunās telpas jau ir nodotas ekspluatācijā. Izveidotas gerontopsihiatrijas pacientu rehabilitācijas telpas "Zaļā elpa", mākslas terapijas studija drāmas, mūzikas un vizuāli plastiskās mākslas terapijai, kā arī dārzkopības terapijas vide ar āra nojumi.
Līdztekus būvniecībai iegādāts arī jauns aprīkojums – interaktīvās projekcijas, kognitīvo funkciju treniņu iekārtas, līdzsvara un koordinācijas attīstīšanas aprīkojums, trenažieri un citas tehnoloģijas. Savukārt pacientu aprūpes uzlabošanai sagādāta griestu pacelšanas sistēma, analīžu ņemšanas krēsli, aprūpes rati un 48 pacientu gultas, tostarp funkcionālās gultas. Slimnīcā norāda, ka jaunā vide un tehnoloģijas ļaus piedāvāt daudzveidīgākas rehabilitācijas metodes, kā arī mazināt stacionēšanas biežumu un ārstēšanās ilgumu.
Kopējais projekta finansējums ir 7 957 886 eiro, no kuriem 85% ir ERAF, bet 15% – valsts budžeta līdzekļi. Projektu, kas ilgst no 2025. gada aprīļa līdz 2029. gada beigām, vada Nacionālais psihiskās veselības centrs, un tajā bez "Ģintermuižas" iesaistīta arī Piejūras slimnīca, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca un Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca.