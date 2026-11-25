Pašvaldība rosina izrotāt skatlogus, ēku fasādes, pagalmus, privātmājas, balkonus un īstenot citus radošus risinājumus.
Novadu ziņas
Šodien 10:09
Iedzīvotājus aicina Saulkrastu novadu pārvērst Ziemassvētku pasakā - skaistāko noformējumu autoriem sola pārsteiguma balvas
Saulkrastu novada pašvaldība aicina gan uzņēmējus, gan iedzīvotājus iesaistīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā un svētkiem izrotāt ēkas, pagalmus un skatlogus, informēja pašvaldībā.
Turpinot pērn aizsākto tradīciju, kad pašvaldība kopā ar uzņēmējiem veidoja izgaismoto un rotāto objektu maršrutu "Gaismas ceļš", šogad svētku noformējumu veidošanā aicināti iesaistīties arī novada iedzīvotāji.
Pašvaldība rosina izrotāt skatlogus, ēku fasādes, pagalmus, privātmājas, balkonus un īstenot citus radošus risinājumus. Plānots arī novērtēt skaistākos un pārdomātākos svētku noformējumus, to veidotājiem pasniedzot pārsteiguma balvas.