Saulkrastos top starptautiskiem FIBA standartiem atbilstošs basketbola laukums
Pie Saulkrastu novada vidusskolas, Smilšu ielā 3, top mūsdienīgs starptautiskajiem FIBA 3x3 standartiem atbilstošs basketbola laukums, informēja Saulkrastu novada pašvaldībā.
Jaunajā 30 reiz 18 metrus plašajā sporta laukumā paredzēts izveidot divus savstarpēji savienotus laukumus ar oficiālo 3x3 basketbola segumu un diviem "FIBA 3x3 Level" groziem. Šāds izvietojums ļaus tajā aizvadīt gan 3x3 basketbola spēles, gan tradicionālo basketbolu pieci pret pieci. Labiekārtojot teritoriju, pie laukuma uzstādīs arī soliņus spēlētājiem un līdzjutējiem.
Šoruden teritorijā jau sagatavota pamatne un uzklāts asfalta segums, bet vēl šogad paredzēts uzstādīt apgaismojuma stabus. Pašlaik būvniecībā iestājies tehnoloģiskais pārtraukums – tiklīdz pavasarī laikapstākļi būs piemēroti, laukumam uzklās speciālo sporta segumu, kā arī sāks grozu pamatu betonēšanu un konstrukciju izbūvi. Laukumu plānots nodot ekspluatācijā 2027. gadā.
Projekts "Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm" tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienības (LBS) Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu programmu. Pašvaldības līdzfinansējums laukuma izbūvei un teritorijas labiekārtošanai ir 86 973,14 eiro, savukārt LBS sedz basketbola grozu izmaksas aptuveni 40 000 eiro apmērā.